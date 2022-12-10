知名畫家許文融的台灣水牛系列畫作，10日起在苗栗縣政府文觀局一樓藝廊展出。（謝明俊攝）

知名畫家許文融的最新畫作及銅雕作品，10日起在苗栗縣政府文觀局一樓藝廊展出。（謝明俊攝）

知名畫家許文融的最新創作，10日起在苗栗縣政府文觀局一樓藝廊展出。（謝明俊攝）

知名畫家許文融的最新創作，10日起在苗栗縣政府文觀局一樓藝廊展出。（謝明俊攝）

知名畫家許文融的最新創作，10日起在苗栗縣政府文觀局一樓藝廊展出，開幕式冠蓋雲集。（謝明俊攝）

知名畫家許文融的最新創作，10日起在苗栗縣政府文觀局一樓藝廊展出，開幕式冠蓋雲集，宏碁創辦人施振榮等到場致意。（謝明俊攝）

知名畫家許文融的最新創作，10日起在苗栗縣政府文觀局一樓藝廊展出。（謝明俊攝）

知名國畫、雕塑大師許文融多年前定居苗栗縣三義鄉，持續從事繪畫及雕塑作品創作，近期更以台灣水牛為題材，繪出多幅精采水牛畫作。苗栗縣政府文觀局舉辦苗栗縣美術家邀請展，特別邀請許文融開展，展出以東方氣韻為主題的最新創作，以及銅雕作品等數十件，10日上午舉行開幕式，包括宏碁創辦人施振榮、前彰化縣長卓伯源等人到場共襄盛舉，讓大家感受苗栗濃濃的藝術風氣。

許文融出身彰化，從小就有優異的繪畫天賦，但至北上就讀復興美工夜間部才第一次接觸到正統的美術教育，這點與國內許多本土藝術家發展歷程頗為相似，在當時物資缺乏的年代中，新北市的復興美工是培養許多大師的重要搖籃之一。

許文融畫風中、西皆擅，在大陸也享有相當高知名度，近年來，許文融更將藝術領域擴張至金屬雕塑，利用銅創造出許多令人耳目一新的作品，10餘年前，許文融愛上苗栗縣三義鄉的慢城風貌，定居霧城，並在居地打造個人美術館，建築精雕細琢，目前仍在施工中。

苗栗縣政府文觀局為了推廣縣內藝術文風，舉辦「美術家邀請展」本月邀請許文融帶著個人最新創作在文觀局一樓藝廊展出，展覽訂名為「氣韻」打破中國古代文人的繪畫、與詩的平面極限，以金屬為媒材，融入中國詩文的內涵，許文融並以台灣水牛為題材，回顧幼年時期與水牛的互動經驗，以獨特的筆法描繪多幅台灣水牛畫作，水牛神采獨照，線條有力，將台灣水牛的耐苦精神表達的淋漓盡致。

10日舉行許文融個展開幕，包括久未露面的宏碁創辦人施振榮、前彰化縣長卓伯源、苗栗縣副縣長鄧桂菊、前調查局長王福林都到場共襄盛舉，共同展望許文融在三義慢城種下更多藝術種子。