歲末年終，飯店以回饋賓客之名祭出許多優惠拚業績。宜蘭綠舞國際觀光飯店舉辦年終感謝祭寵愛綠舞會員，綠舞經典會員即日起至2023月1月19日間在周一至周四入住「咩！綠舞黑皮萌萌噠」住房專案，除了享會員折扣，再享點數雙倍贈，最高回饋達4249元，消費越多贈送點數越多，會員點數可作為下次消費折抵使用。

入住該專案除了享飯店自助早餐及「黑RURU CAFE」午餐主食及飲品各一，與6隻可愛的瓦萊黑鼻羊近距離互動合照，每房還贈送超卡哇伊的黑鼻羊玩偶讓房客抱回家；房客還可換上唯美的經典浴衣或「大正浪漫1912」體驗大正精美服飾，打扮美美地暢遊5.7公頃日式主題園區，與可愛萌寵們進行親密餵食互動。此外，耶誕節檔期館內餐廳還有各式耶誕佳餚，讓賓客應景享用。

台北六福萬怡酒店歡慶7周年，將在12月12日至12月16日推出限時快閃優惠，上架多款住宿及餐飲優惠，包含原價1萬5593元的豪華客房下殺21折、期間限定敘日全日餐廳下午茶用餐買1送1等，回饋消費者7年來的支持。

台北六福萬怡酒店7周年慶推出限時快閃，住房21折。（六福旅遊集團提供）

台北六福萬怡酒店的7周年住宿優惠每晚3277元，就可於12月12日至明年2月28日入住位於四鐵共構、擁城市山景的台北六福萬怡酒店豪華客房1晚，228連假也適用，再送萬豪旅享家房晚點數700點。

餐飲優惠則有敘日全日餐廳下午茶用餐買1送1，能划算暢吃南港最強Buffet，從現切爐烤牛排、高級海鮮食材、各式中西美饌到現場製作的烈日鬆餅、精緻糕點等餐點無限供應；粵亮廣式料理也推出消費就贈送蓮子紅棗銀耳羹。