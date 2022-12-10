「超限量史努比野餐YouBike抵嘉，你發現了嗎？」嘉義市長黃敏惠昨日表示，嘉義市YouBike啟用後，整體滿意度高達99.4%，創下全國有YouBike系統縣市的最高分數，也創下10年以來各縣市最高紀錄。黃敏惠透露，現在不僅有史努比野餐YouBike， 史努比全台首發野餐派對也即將在嘉義都會森林公園展開。

黃敏惠昨(9)日在臉書指出，很多人跟她說「嘉義市有YouBike真的很方便」。黃敏惠說嘉義市YouBike啟用以後，整體滿意度高達99.4%，創下全國有YouBike系統縣市的最高分數，也創下10年以來各縣市最高紀錄。她說小而美的城市就是嘉義市，「2050年淨零排放」是世界目標，也是國家政策目標，「我們一直朝這個方向前進」。

黃敏惠說現在還有超限量史努比野餐YouBike陪著大家，「快來找看看、騎看看、租看看」，黃敏惠也透露，史努比全台首發野餐派對即將在嘉義都會森林公園展開，「敬請期待！」