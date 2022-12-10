查獲的大麻。(黃敬文翻攝)

新北市蘆洲警方日前接收到情資，有不法人士意圖藉著從加拿大進口家具走私大量毒品，在布線埋伏長達7個月之後，先與基隆警方、刑事局聯手在桃園攔截重達122.8公斤重的大麻花，價值約2.4億元，並逮捕39歲的主嫌陳姓男子以及共犯42歲林姓男子，之後再向上溯源逮捕有竹聯幫背景的幕後金主、49歲的嫌犯賴姓男子。

據了解，蘆洲警方在4月時接獲情資，稱陳男疑似會藉著從加拿大進口家具，透過貨櫃海運來台時夾帶走私大麻花牟利，蘆洲警方隨後報請基隆地檢指揮，之後在7月時偕同基隆警方、北市警局刑大偵三隊成功在基隆港開櫃查扣第二級毒品大麻花391包，重量122.8公斤許，黑市價格約2.4億元。

不過蘆洲警方隨後決定放長線釣大魚，9月22日時貨櫃自基隆出發運往桃園，抵達中壢區文忠路2段附近時，早已被鎖定的陳男出面簽收，當他開櫃準備驗貨之際，埋伏的警力蜂擁而上持拘票將他壓制逮補，同時兵分二路逮捕取貨單的人頭林男，之後警方持續向上溯源偵辦，11月21日在桃園楊梅逮捕幕後出資的金主賴男。

據了解，陳男前科累累，包括有槍砲條例、擄人勒贖、毒品防制條例等多項前科，平時無業以打零工維生，疑似因缺錢鋌而走險，他落網後對於案情一概否認，全不知情；而林男有有傷害、公危前科，但他辯稱自己遭冒名利用，強調對陳、賴兩人皆不認識。

而被查到幕後出資200多萬元走私毒品的賴男則有組織犯罪、槍砲條例、藥事法、毒品等前科，被逮捕時也失口否認犯行；最終陳男、賴男遭聲押獲准，而林則無保請回，後續警方將持續進行溯源偵辦，並調查有無涉及黑幫組織犯罪。

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