幾天前一篇「男生抱女生都在想什麼」的貼文爆紅，不少男生坦言，抱抱的時候都在想著不要勃起，而昨天一名女網友則好奇那女生抱男生的時候都在想什麼，引起熱烈討論，不少女網友興奮直呼，都在想著男友真的太香了！也有男網友留言驚呼，原來女生都這樣？每次抱抱女友都狂聞我，然後還會一直蹭。

一名女網友在Dcard上發文說，前幾天「男生抱女生都在想什麼」的貼文爆紅，不少男生留言分享自己的真實看法，真的超級可愛，因此也很好奇女生抱抱的時候都在想什麼？她本身很喜歡抱抱，所以每次抱住男友的時候都會想「啊！我是幸福寶寶！」

女網友也說，男生們擔心的問題根本都是小事，與男友擁抱若不小心被頂到，她其實並不會很在意，反而還會有點暗爽，認為自己對於男友的魅力還是很大，而且還是會沉浸在抱抱好舒服的喜悅裡面。

貼文引起大批女網友討論，有人提出抱抱的時候，滿腦子都在想男友好香，引起1500多人狂讚。「男人身體真香」、「我女友抱我都狂聞，然後一直蹭」、「超香！每次見面抱抱都要吸一口，上次要分開的時候，他還把我抱緊說想吸快吸，然後就聽話吸一大口覺得超滿足」、「真的狂吸，睡覺也會抱著他然後一直吸，那個會上癮，真的有毒」、「香香的！一邊把頭埋到脖子狂吸，一邊撒嬌」。

另外也有網友指出，除了很香之外，抱抱的時候都有種「充電的感覺」，然後也會突然覺得很溫暖、很有安全感。「覺得很溫暖，好像被一個大狗狗圍繞」、「抱緊真的感覺好讚 ，好溫暖、好幸福的感覺」、「被抱著就會覺得很有安全感，一種真實幸福的感覺」、「胸部和手臂好厚實好大好有安心感來摸一下」。

其中有不少女網友坦言，其實抱抱的時候被頂到，沒有男生想的那樣嚴重，根據多數女網友的留言可見，多數人發現男友這樣，反而感覺很有成就感。