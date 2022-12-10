苗栗縣興隆國小獲教育部審定為實驗小學，10日由苗栗縣副縣長鄧桂菊及新科縣長鍾東錦前來致賀。（謝明俊攝）

苗栗縣興隆國小獲教育部審定為實驗小學，10日同為創校124年校慶，苗栗縣副縣長鄧桂菊及新科縣長鍾東錦前來祝賀。（謝明俊攝）

苗栗縣興隆國小以校園內有一株800年老樟樹聞名。（謝明俊攝）

苗栗縣興隆國小以校園內有一株800年老樟樹聞名。（謝明俊攝）

苗栗縣興隆國小獲教育部審定為實驗小學，10日同為創校124年校慶。（謝明俊攝）

銅鑼鄉興隆國小是位處後龍溪流域僻靜村落的美麗小學，以校內有一棵8百年老樟樹聞名，校方從3年前開始投入實驗小學課程安排，從雙語教育、食農教育等陸續編排相關課程，獲得在地科技企業全力資助，讓小朋友們學習歷程活潑有趣，今年榮獲教育部審定成為實驗小學，苗栗縣副縣長鄧桂菊及新科縣長鍾東錦10日專程前往參與揭牌慶賀，期望學校成功轉型帶給小朋友最佳學習品質。

興隆國小所在地，當地人稱老雞隆，另在119線往三義鄉途中，還有一所小型國小「新隆國小」，當地則稱為新雞隆，在過去交通不便時代，老、新雞隆幾乎等於是與世隔絕的世外桃源，保存了更多的客庄純樸風氣。

過去年代，苗栗縣煉製樟腦行業興盛，因此，縣內許多地方都栽有樟樹，但興隆國小校內操場的一株老樟樹，年代卻是遠過煉製樟腦的時代，樹齡高達8百年，單是樹圍就需要5、6個小朋友牽手才能合繞，校方為了照護老樟樹，連運動場跑道都巧妙地繞樹而設，形成了跑道中出現一棵大樹的有趣畫面，老樹更成為興隆國小設計3E實驗課程的最佳活教材。

興隆國小校長李芳茹帶領全校老師，從3年前開始投入實驗小學的3E實驗課程設計，從最早的雙語課程開始，後來結合當地社區特色加入食農教育等課程，逐一調整修正課程內容，更幸運地是獲得苗栗在地科技企業信邦電子的大力挹助，讓課程內容更趨完整，今年，校方將課程內容等呈報教育部審核，榮獲實驗小學的資格。

10日正值是興隆國小124周年校慶，校方安排實驗小學定名揭牌活動，苗栗縣副縣長鄧桂菊及新科縣長鍾東錦專程到校祝賀，與數百名校友及在校師生共同慶賀校慶，期望學校發展出特色教育，讓小朋友學得更快樂、更充實。