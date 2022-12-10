聲稱不滿轉貼文章被告 醉男打人後到議員服務處叫囂、鬧事

嘉義縣議員何子凡服務處昨深夜遭3名男子敲門鬧事，並與何父發生口角，經警方帶回了解，林姓男子因不滿在臉書轉貼文章遭何子凡提告違反選罷法，酒後揪柯姓兄弟去找何子凡理論，警方今清晨3、4點因曾參與竹崎鄉代選舉的何泰鋒到派出所提告，才知道林姓男子昨晚先在餐會藉酒意毆打何泰鋒成傷，才到何子凡服務處，將依傷害罪、恐嚇及違反社會秩序維護法等罪嫌將林男法辦。

何子凡今早在臉書貼文，批治安敗壞！指昨晚林姓男子在竹崎金宴城餐廳眾目睽睽下，率先出手毆打代表他出席家長會餐會的何泰鋒，現場還拿酒瓶、椅子狂砸人，導致何泰鋒受傷流血，隨後還驅車到他服務處拍門叫囂嗆聲，對他家人大罵三字經，指名要找他理論，即使警察到場仍不罷休！痛批是流氓無賴行徑，把法律及警察公權力放在哪裡？強調人證、物證俱在，所有民、刑事責任，一定追究到底！絕不姑息！

轄區竹崎分局表示，昨晚9點多接獲民眾報案，說有人在何子凡議員服務處鬧事，警方隨即到場處理，並將林姓等3名涉案人帶回調查依法偵辦，林男聲稱因轉貼文章遭何子凡提告違反選罷法將開庭，才會揪友去找何子凡理論，並敲其服務處大門。

至於在餐會中打人，林男聲稱他與何泰鋒同桌，因向何泰鋒敬酒，對方未理會「沒禮貌」才會動手教訓對方，而何泰鋒清晨也到派出所提告林男傷害罪，另何子凡父母另告林男恐嚇、妨害自由。

警方表示，涉嫌刑法部分，分局將通知被害人製作筆錄依法嚴辦，重申維護治安是警察責任，不容有心人士藉端滋事，對任何違法行為絕不寬容，以有效維護地方治安。

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