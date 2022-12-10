耀登(3138)受惠2大產品線營收持續升溫，帶動11月營收雙增，累計前11月營收亦年增20.55%。

耀登11月合併營收為1.78億元，月增加20.76%、年增加32.93%；累計前11月營收15.62億元，年增加20.55%。

耀登表示，11月營收成長主因在於射頻天線的工控11月迎來急單、代理量測設備產品也因今年上半年疫情影響裝機數量，為達成今年預定裝機數量，11月開始趕進度裝機，2大產品線營收持續升溫帶動營收成長向上。

耀登從3~4年前就開始投入主動式的高頻天線模組開發，目前已由概念性驗證(Proof of Concept；POC)的階段邁向系統整合階段。5G O-RAN的產品及低軌衛星用戶端地面接收設備朝向量產化、商品化的階段邁進。

通訊產品的互通性驗證及資安的議題是新通訊技術商用的重要關鍵。耀登旗下耀睿實驗室為亞洲第一間、世界第五間榮獲國際O-RAN聯盟認證的OTIC(Open Testing and Integration Centre)實驗室，目前耀睿與中華電(2412)在桃園青埔已架設一個O-RAN的場域，以及將在高雄亞灣佈建另一個場域，將可擴大實驗室測試量能，加速O-RAN發展進度。也因應國家能源多元化及製造智慧化政策，耀睿科技與高科大電機系針對電力能源及工控系統領域資通訊安全標準發展與相關應用進行產學合作，打造在地化人才，合作共同申請計畫、以及成立工控系統資安聯合實驗室。