32歲大陸女星徐冬冬有美艷五官、E級上圍被封為大陸第一美胸，2019年她認戀胡燕妮的兒子、大她15歲的尹子維，但8個月後分手。近日徐冬冬在微博有感而發說：「我相信有一個人可以愛我一生一世」，並曬出自己穿大紅色緊身背心的辣照，雄偉上圍和凹凸有致的曲線再度引發熱議。

徐冬冬早年拍攝網劇《餘罪》、《大嫂》等走紅，近年因疫情網路電影收視量爆增，讓常拍網路電影的徐冬冬被封為「網大吸金王」，累計票房為1.47億元人民幣（約6.49億元台幣）。常在微博發表心聲的她，上月則寫下：「有人說你要不就是餘罪要不就是大嫂要不就是椰奶，你就沒有別的標籤了嗎？我想說…有標籤就需要感恩，就不錯了！我後半輩子我的標籤…會是大美女！會是寵物店老闆！會是你忠實的朋友！」並反問該網友：「另外我想說…你呢？你有什麼標籤？」

徐冬冬穿緊身衣喊話希望有人愛她一輩子。（圖／翻攝自徐冬冬微博）

徐冬冬出道不久就以性感女神的形象走紅，2019年她一度承認死會，和尹子維公開交往，可惜不久後又黯然分手，兩年前傳出男方送上千萬豪宅，徐冬冬澄清沒有收，尹子維則對舊愛暖心喊話：「只想你美好，一直支持你...」。上月又傳出網友瘋傳兩人已經低調復合並秘密領證，「兩人還在東北徐冬冬老家買了一套新婚豪宅，好甜蜜」，對此，徐冬冬已鄭重否認。

徐冬冬常不吝展現好身材。（圖／翻攝自徐冬冬微博）

見此，徐冬冬截圖轉發，笑說：「這是假的，姐未婚」、「希望造謠豪宅的人給我兌現豪宅」，本月8日她再發文，寫下希望有人能愛她一輩子，並曬出自己穿緊身衣，秀出上圍曲線跟小蠻腰的照片，接著回覆自己：「公佈答案：那個人就是我自己」，間接再度撇清結婚謠言，粉絲回應：「老是感覺你戀愛了！發文我猜猜猜」、「你要相信就一定可以的！每個人都會遇到一個愛自己一生一世的人！實在不行自己愛自己！」、「總有人會帶著真誠來愛你！永遠都要有愛與被愛的勇氣」、「看得出來冬冬姐一定在堅持運動啊，這身材也越來越好了」。