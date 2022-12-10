苗栗縣政府10日在後龍國教輔導團舉行苗栗縣2022科技教育創意實作競賽。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府10日在後龍國教輔導團舉行苗栗縣2022科技教育創意實作競賽。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府10日在後龍國教輔導團舉行苗栗縣2022科技教育創意實作競賽。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣2022科技教育創意實作競賽，10日在後龍鎮國教輔導團登場，共有來自全縣各公私立國中小36校、86支隊伍，230位選手參賽，競賽優勝隊伍將代表苗栗參加明年4月在台北師範大學舉辦的全國總決賽，這次競賽分為生活科技及資訊科技等2大組別，期望學生們創出好成績。

科技教育創意實作競賽分為生活科技、資訊科技兩大組別，「生活科技組」賽事是由國中學生參賽，主題為「運輸總動員」，選手需使用大會提供的材料，結合科學、科技、木工與數學等智能，發揮創意與想像，製作一座「發射器」與一台「運輸車」，然後依規定操作，進行關卡任務，以爭取最高分數為目標。

「資訊科技組」則開放給國中小學生參加，賽事主題為「打造智能樂活社區─青銀共好」，選手們要會使用電腦、電子設備，進行資料處理、應用與分析，或透過物聯網、AI人工智慧、VR虛擬實境，及大數據等方式，循問題解決導向模式來完成作品、展現成果。各組選手要在現場進行口頭報告與說明，並即時回答評審教授的提問。深刻挑戰著學生的資訊功力、臨場應對，及溝通表達等能力。

教育處長葉芯慧指出，今年規劃有運用跨專長領域機電整合，靠自己設計與動手實作，打造結合電機與控制的相關裝置來完成任務的「生活科技組」，也有強調以程式語言、邏輯思考來解決問題的「資訊科技組」期許每一位選手們能以此為起步，繼續穩紮穩打的邁步向前。

縣府秘書長陳斌山表示，結合「時事」與「專業」的科技教育競賽，強調選手學以致用的將在校所學之科學理論、電機原理與工具使用等知能，融入科技設計與製造來解決問題。這樣的比賽方式，能倡導中小學科技實作風氣，也培養學生對科技之正確觀念及態度。未來縣府將持續透過縣內三座自造教育及科技中心，有計畫地推動科技領域專長教師增能及學生科技體驗活動，以提升苗栗縣師生的科技素養，培育具備創新、跨領域專長之高階研發人才。