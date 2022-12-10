台電新竹區營業處攜手台灣區電氣工程工業同業公會新竹辦事處，10日在新埔鎮北平里舉辦電電關懷弱勢用電安全活動，關懷弱勢民眾用電安全，同時發起環保志工活動，活動由處長胡忠興帶領同仁及眷屬等30多名志工參與，眾人一同攜手關懷弱勢家庭與環境清潔，以實際行動落實社會責任及展現關懷在地的愛心。

台電公司穩定供電將電力輸送到家家戶戶，除台電公司外，民眾用電的安全與安心，另一個很重要的協力夥伴，就是一般人稱呼為水電行的電器承裝業者。胡忠興表示，本次活動主打電電聯手主動關懷，協助3戶弱勢家庭免費檢查、更換老舊屋內線路與節能燈具，打造安全與節能的用電環境，讓台電與電器承裝業的服務在寒冬中更增溫度。此外，也結合環保志工活動，增進同仁們對社會的關懷與付出，實現企業社會責任。

值此歲末年終之際，台電新竹區營業處舉辦電電關懷弱勢用電安全活動，並藉由志工環保公益活動，用實際行動回饋地方關愛鄉里，也透過深入社區覺知在地環境的美與樸實。新竹區處也藉此機會向里民宣導節電小撇步等家電節電建議，還有用電安全小常識，希望把節電行為變成一種生活態度，只要小小的改變用電習慣，就能集結成強大的力量，共同為節能減碳、保護地球環境善盡一份心力。