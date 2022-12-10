One fun and ultimately irrelevant Judge detail: That TMZ style video of him arriving in SF a while back was staged. Between that, the Time article, the surprise trip to San Diego, he really made the Yankees sweat. A free agent process like no other I've seen or covered. — Andy Martino (@martinonyc) December 7, 2022

全壘打王「法官」賈吉（Aaron Judge）解決生涯最大的「薪事」，將辛苦打下的62轟球季「變現」為老東家洋基的9年3.6億美元合約（新台幣110億），平均年薪4000萬美元。即使如此，賈吉還使了一些小手段加速洋基投降，根據美媒SNY記者報導，洋基高層相信教士、巨人要拿出4億美元競價，最終端出他們猶豫許久的9年長約給賈吉。

洋基老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）聽聞教士開出肥約的消息，同時又傳出舊金山巨人願意匹配這個價碼，史坦布瑞納親自與賈吉通電話。洋基在季外的新開價是8年3.2億美元，距離4億美元還很遠，賈吉又無預警現身在冬季會議（地點在聖地牙哥），讓洋基也不知是怎麼回事。

美媒SNY作家Andy Martino爆料，賈吉的經紀人擅長謀劃，賈吉前陣子隻身到達舊金山「形跡可疑」的一小段影片，其實是他們設計好放出來壓迫洋基高層，後來冬季會議那齣戲也是計策的一環。不僅是洋基，看起來巨人也被耍了，賈吉無意轉隊，經紀人只是要逼著洋基無保留地開出最高價。

然而教士就算敢砸錢，賈吉未必能拿到4億美元，《紐約郵報》指出「14年4億美元」這類的合約有可能被大聯盟駁回，畢竟讓賈吉打到44歲太不合理，顯然是想要拉長合約、降低平均年薪以節省團薪空間，恐違反競爭規定。教士最後退出競價，賈吉也表示他不會為了更多錢而放棄自己在紐約留下的功業，以9年3.6億美元和洋基達成共識。