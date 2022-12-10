北京大學與北京清華大學近期公告2023年度港澳台生碩博士生招生簡章，申請截止日期都到今年度12月底截止。兩校皆預計將於明年6月左右放榜。

在招生訊息方面，北京大學近期公布〈2023年面向香港、澳門、台灣地區招收 碩士研究生、博士研究生招生簡章〉，申請日期自2022年11月15日上午9點至2022年12月30日下午5點止。

根據北京大學簡章指出，考生須依照簡章要求，提交相關資料與報名費。複試擬將在2023年3到4月舉行，考試形式和具體時間則待院系確定後通知。並將於2023年5月放榜，6月下旬寄發錄取通知書。

北京清華大學公告的〈2023年招收香港、澳門、台灣地區研究生簡章〉，申請日期則到2022年12月28日中午12點截止。包含筆試與面試等綜合考核，將在2023年3到4月進行。錄取通知書則在2023年6月下旬或7月上旬發放。新生預計將在8月下旬報到。