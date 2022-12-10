一向愛護毛小孩的女星米可白，9日在粉專轉發一則棄養貼文，可見有2歲米可斯被丟到板橋動物之家，理由是「飼主不擬續養」，讓她無奈喊「為什麼不能好好愛他們一輩子呢？」，也坦言自己擔任過狗場志工，才待10到20分鐘，裡面吵雜的吠叫聲及擁擠潮濕的環境，就讓她感到很難受，鄭重呼籲大家「承諾是一輩子的～不要輕易放手」。

米可白坦言，她有時會聽見一種說法指出，飼主有自己的苦衷至少沒丟到路邊，然而她自曝對這種想法相當反感，直言不管棄養路邊或丟到收容所沒有差別，因為「他們不是物品，他們是有感情的孩子～等著你下班回家，陪著你看電視，搖著尾巴對你撒嬌。在他們的世界，你就是全部」。

米可白指出，若無法繼續養狗，大可寄託給信任的朋友或家人，或者幫牠分享送養貼文，但送去收容所等於抹滅一隻狗生存的希望，「那裡的孩子～有的待1、2年精神衰弱而亡，也有的等了4至5年沒有家就老死」，因此米可白沉痛向棄養犬隻的人們質問：「收容所爆籠～擁擠的環境，人力不足、醫療有限、潮濕悶熱、護食打鬥，送他們到收容所真的是最好的選擇嗎？」

貼文曝光後，網友也紛紛分享進到收容所的經驗，留言寫下：「在裡面生活的動物，過著何等高壓的日子！在外面流浪，可能會過得比較好一點！」、「上次送餅乾去時看了一下動物，他們都會一直叫，有一些比較內向的就很驚恐，看了很不忍心」、「真的！上次去救援進去一個禮拜的狗狗，整個呈現超焦慮狀況還變超瘦，還好後來幫他找到認養人現在過得很幸福。」