融資租賃龍頭中租-KY(5871)於今（10）日公布的2022年道瓊永續指數評選（DDJSI）中，第三度入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成分股。董事長陳鳳龍表示，ESG是企業社會責任，也是驅動公司創新的動力。

中租-KY自2020年首次入選道瓊永續指數後每年逐步成長，今年在所有項目評分面向中有5項目獲得滿分，包括環境報告、社會報告、人力資本發展、政策影響力及稅務政策，整體表現居綜合金融類全球排名第3名。

DJSI由美國標準普爾道瓊指數公司（S&P Dow Jones Indices），與瑞士永續集團（RobecoSAM）共同推出，針對公司治理與經濟、社會與環境（ESG）三大面向，評價組織永續發展能力，且僅各產業永續發展得分最高的前10％企業，才能入選為DJSI成分股。

陳鳳龍分享，落實ESG執行分為3層次，由內而外，從自我提升、發揮影響力進一步創新產品服務，運用產品服務創新實際投入綠能產業，創造永續經營績效，從融資逐步進入太陽能電廠投資，也發展漁電共生、灌溉溝渠與小水利，研究地熱等多元綠能型態，並策略性合作電動車充電椿。

中租-KY旗下太陽能電廠截至11月累計3152場，建置容量逾1GW，透過綠電轉售、轉供協助各公司達成RE100目標，迄今累計5年釋出2.75億度綠電。並延伸儲能服務，以促進電網穩定供電。

中租-KY近來也積極推廣家戶型太陽能電廠，讓一般大眾生活與綠能結合，吸引大眾共同投入綠能環保，並研究太陽能電板回收再處理、創造循環經濟，展現企業社會責任。

中租-KY透過融資租賃產業角色，發揮影響力帶動上下游供應鏈。包括聯合金融機構推動綠色金融，將資金導入綠能產業，帶動綠能產業、協助產業提升。同時，亦於授信政策納入ESG評分因子，正向影響客戶，並邀請供應商一同參與落實SG。

此外，中租-KY持續全面盤查組織內部，檢視能源與資源使用，推行節電、節水，逐年汰換為低污染綠能車輛，落實資源分類、減少廢棄物等，並承諾提高再生能源使用比例，計畫2030年全台50％使用綠電、2050年海內外公司100％使用再生能源，以達淨零減碳目標。