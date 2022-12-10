新北市中和區某國小駱姓家長與劉姓家長雙方子女在校發生爭執，駱男今年2月間氣憤在家長群組嗆聲，要求對方出來單挑，同日巧遇劉男時，還上前咆嘯，未料劉男母親出面阻擋，駱男還嗆對方「連妳我都敢打」，新北地院近期依公然侮辱罪、恐嚇危害安全罪，判處駱男拘役80日，得易科罰金8萬元。

檢警調查發，駱男、劉男子女在校發生爭執，駱男今年2月4日氣憤在32名家長群組傳訊，要求劉男出來面對，並寫下「請你出來，草泥馬，有種出來單挑，X你阿嬤」等字眼，駱男同天又巧遇劉男，隨即上前咆嘯，劉男母親出面阻擋時，駱男還捲起手臂袖子，對劉男母親恐嚇稱「連妳我都敢打」。

劉男氣憤提告，駱男到案後坦承犯行，法官認為，駱男遇事不思理性處理，僅因細故侮辱、恐嚇，又未與劉男和解，但考量犯後坦承犯行，態度尚可，因此依公然侮辱罪，判處拘役30日；依恐嚇危害安全罪，判處拘役50日。