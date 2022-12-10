新竹縣政府舉辦2022新竹縣國際移民日嘉年華會，來自印尼、緬甸的新住民身穿來自家鄉傳統服飾，一同慶祝國際移民日。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣政府10日在新瓦屋客家文化保存區舉辦2022新竹縣國際移民日嘉年華會，來自各國新住民身穿來自家鄉傳統服飾，並帶來印尼迎賓舞、緬甸潑水節祝福舞等精彩表演及美食，令人大開眼界。副縣長陳見賢也到場頒發13鄉鎮模範新住民家庭代表，其中扶養身心障礙兒女長大的黃銳清、替尖石偏鄉行銷蔬果的楊旭，獲得頒獎肯定。

聯合國將每年12月18日訂為國際移民日，陳見賢表示，新竹縣是多元族群融合城市，感謝來自各地的新住民朋友，為這塊土地付出努力與貢獻，讓新竹縣展現多元文化的力量，新竹縣政府也十分注視新住民的福祉，盼讓每個人都能在這塊土地幸福、快樂地生活。

今年獲模範新住民家庭表揚的峨眉鄉新住民黃銳清，在10幾年前從大陸嫁來台灣，生下兩名兒女皆患有先天性聽覺障礙，所幸她始終以樂觀態度對待，陪著孩子每階段矯正復健療程，如今兒女順利長大成人，黃銳清深知人生艱辛之處，因此在自家麵店推出愛心餐，提供給弱勢家庭，並加入峨眉義警分隊等公益活動，以行動回饋社會。

新竹縣新住民約1.5萬人，其中男性僅占7％比例，本次獲獎的尖石鄉新住民楊旭是近年來唯一被提報的男性，楊旭來自大陸吉林省，在留學時與尖石鄉泰雅族的妻子結識後，婚後到妻子家鄉偏遠部落秀巒村，為了生計每天到菜園及果園工作，產收期間至霞喀羅、秀巒溫泉風景區自銷販賣，行銷尖石蔬果。

其餘鄉鎮市模範新住民家庭代表多來自大陸、印尼與越南，包括竹北市曾彩宥、竹北市曲奕蓁、竹東鎮王麗平、湖口鄉党惠連、新豐鄉宗秀俠、關西鎮陳氏清翠、寶山鄉馮小月、橫山鄉丁勻香、新埔鎮朱娜娜、芎林鄉龔莉莉、北埔鄉馬冰心、五峰鄉黃璇枝，以及模範新住民學習楷模陳雪娥、陳美麗。