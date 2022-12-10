WTO裁定川普時期對大陸鋼鋁關稅違規，美方回應不會因此取消關稅。截圖（翻攝WTO官網）

大陸觀察者網10日報導，日內瓦當地時間9日，世界貿易組織（WTO）就中國等訴美國鋼鋁232關稅措施世貿爭端案發佈系列專家組報告，裁定川普時期加徵的金屬關稅違反了國際規則，並呼籲美國重返正軌。

中國商務部新聞發言人10日表示，中方對專家組作出的客觀、公正裁決表示讚賞。然而，這一裁決卻引起了美方的憤怒，拜登政府揚言不會因此取消關稅，還聲稱世貿組織的爭端解決制度需要進行根本性改革。

觀察者網報導，2018年3月，時任美國總統川普根據美國《1962年貿易擴展法》第232條款，以維護國家安全為由對進口鋼鐵和鋁產品分別加徵25％和10％的關稅，遭到美國業界及國際社會的廣泛反對。同年10月，中國、歐盟、加拿大、墨西哥、挪威、俄羅斯、土耳其7個世貿組織成員要求設立專家組就此措施是否違反世貿組織相關規定進行審查。

世貿組織9日發布的專家組報告此次回應了中國、挪威、瑞士和土耳其與美方的爭端。這一三人專家組指出，美方有關國家安全的主張「並不合理」，川普時期施加的關稅並非「在戰爭時期或國際關係中的其他緊急情況下」實施，因此不能援引世貿組織安全例外條款來破壞其貿易承諾。

報告表示，美方的爭議措施已經使中國等國家在《1994年關貿總協定》下的利益失效或受損。專家組建議美國將其行為調整至與其義務相符。

路透報導，世貿組織的裁定駁回了美方最為核心的論點，即國家安全應由各國自行判斷，而非由協力廠商評估。美國Politico新聞網稱，該裁決對美國所持立場「造成重大打擊」。報導指出，有不少人認為，美方加徵關稅的行為實際擴大了構成國安威脅的定義，很難不受到質疑。

據Politico報導，美國對此採取了頗為「挑釁」（defiant）的態度。美國貿易代表署（USTR）9日稱，美方不同意世貿組織的「錯誤解釋和結論」。

該署發言人亞當·霍奇在聲明中老調重彈，聲稱美國不會對來自中國等國的「非市場過剩產能」構成的「威脅」「袖手旁觀。美國鋼鐵工人聯合會和美國鋼鐵協會當天也分別發布聲明呼籲拜登政府維持關稅。

霍奇宣稱，美國不會把對其基本安全的決策權讓給世貿組織小組，也不打算因為這些爭端而取消232條款關稅。他還辯稱，此次裁決「僅僅進一步證實了從根本上改革世貿組織爭端解決機制的必要性」。

瑞士聯邦經濟事務部祕書處則回應指出，世貿組織的報告證實，各國在保護安全利益方面享有廣泛的自由裁量權，「只要它們符合某些最低要求」。

對於世貿組織這一決定，中國商務部新聞發言人10日回應稱，中方對專家組作出的客觀、公正裁決表示讚賞。

中方發言人指出，2018年以來，美國對部分世貿成員的鋼鋁產品選擇性加徵關稅，以「國家安全」之名，行單邊主義、保護主義之實，嚴重破壞以規則為基礎的多邊貿易體制。該措施不僅受到眾多世貿成員的共同反對，也在美國國內遭到廣泛批評。事實證明，安全例外條款不是單邊主義、保護主義的「避風港」。

發言人表示，中方希望美方尊重專家組裁決和世貿組織規則，儘快糾正違規措施，與中方和其他世貿成員相向而行，共同維護多邊貿易體制。