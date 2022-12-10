冬天竟然比較容易得胃病。胃腸肝膽科醫師錢政弘表示，天氣寒冷時，身體為了維持體溫，會引發交感神經興奮，一旦血管收縮，會使胃黏膜的血液循環變差，容易出現潰瘍，另外吸菸、喝酒和重口味飲食等因素，也都是造成消化性潰瘍的原因。

錢政弘在臉書粉專提到，曾有歐洲醫學論文指出，2021年韓國一篇分析報告指出，他們研究2012年至2016年的消化性潰瘍患者和消化性潰瘍出血者，發現消化性潰瘍在冬天發生比例最高是30%，其次是春天，再來是夏天，最低的則是秋天21.3%，而潰瘍出血比例最高同樣也是在冬天，約32.8%，最低在秋天19.8%。

錢政弘歸類冬天易得胃病原因，第一是「生理反應」，身體遇到寒冷天氣時，會引起交感神經興奮，用以維持體溫，使血管收縮，胃黏膜的血液循環就會變差，容易出現潰瘍。第二是「抽煙、喝酒和重口味飲食增加」，不少人會靠抽煙和喝酒禦寒，喝酒次數變多，胃就容易出問題，或常吃麻辣鍋、薑母鴨、燒酒雞等辛辣食物，重口味食物也比較傷胃。

第三「幽門螺旋桿菌感染」，研究指出，冬天時感染幽門螺旋桿菌的比例較高，而幽門桿菌是造成消化性潰瘍的主因。最後是「藥物使用增加」，天氣濕冷容易引發關節炎，消炎止痛藥使用就會增加，慢性肺病和氣喘發病也會變多，就需使用類固醇，冬天也是心血管疾病好發季節，使阿司匹林和抗凝血藥用量增加，不過以上三種藥都會讓消化性潰瘍惡化。

錢政弘分享案例，他曾收治約60歲、有胃癌病史的男性病患，在過去1年的抗癌治療中，狀況都很穩定，但近日卻突大出血暈眩住院，胃鏡檢查發現是胃腫瘤出血，討論後得知他罹癌後，戒掉煙酒、注意飲食，烹煮清淡也少外食，平時沒另外服用藥物，不過近期剛好是橘子產季，幾乎每天吃一顆橘子，他提醒民眾橘子雖富含維生素C、鉀和多酚，可保護呼吸道，但柑橘類是酸性水果，可能增加胃腸傷口或潰瘍出血的風險。