龍華科大董事長孫道亨致贈感謝狀予德微科技、矽格公司兩家產學夥伴。（校方提供）

「求實五三‧銳意進取」，龍華科技大學12月10日喜迎建校53周年校慶，高齡近百歲的創辦人孫陳淑娟、董事長孫道亨到校與龍華師生、校友共同祝賀學校生日快樂；龍華科大112學年度即將招收半導體工程系學生，產學合作夥伴、半導體廠商德微科技及矽格股份有限公司，今年捐贈學校價值1500萬元、1000萬元封裝測試機台等設備，攜手培育國內半導體專業技術人才，以提升學子職場競爭力。

龍華科大今年續獲教育部高教深耕計畫1億3153萬元，同時獲得教育部億元計畫建置「高速傳輸介面電子構裝設計與測試人才及技術培育基地」，學校並發出教師激勵獎金總金額超過2500萬元，再創新高；而今年的產學合作金額亦高達3億3千餘萬元，辦學績效非常優異。

孫道亨在慶祝大會致詞時，首先感謝創辦人孫法民及孫陳淑娟以實業興學、篳路藍縷建校辛勞，而在歷任校長所帶領行政團隊及全體教職員工生齊心努力下，奠定學校扎實基礎，邁向穩健發展。畢業校友不僅遍及海內外，成為國家工商建設發展骨幹及社會穩固中堅。在這個歡欣鼓舞的時刻，特別代表董事會，向全體龍華人致上萬分感謝與敬意。

孫道亨指出，當前少子化環境，對學校是危機也是轉機，龍華科大堅持特色辦學、深耕產學合作，不僅要在台灣永續發展，更要積極拓展國際化，期勉全校同仁求實創新、追求卓越，營造更優質的校園。董事會將全力支持校務，為龍華科大開創更美好的未來，讓校友們感到光榮與驕傲。

龍華科大校長葛自祥則強調，學校今年續獲教育部高教深耕計畫1億3153萬元，並獲得教育部億元計畫，建置「高速傳輸介面電子構裝設計與測試人才及技術培育基地」，這都歸功於同仁在工作崗位的辛勤奉獻。尤其龍華無數優秀老師與學子在各專業領域綻放光芒，日前高雄國際發明展，學校今年再度囊括2項特別獎、29金、8銀及8銅，45件作品全數獲獎，百分百獲獎紀錄傲視群雄；文創系校友董家銓，去年甫畢業就經由產學合作師長推薦進入原住民電視台，參與製作節目今年敲響金鐘，畢業才一年就勇奪電視金鐘獎，系上師生都以他為榮。

此外，龍華科大所堅持的「二不二要」，其中「二要」是學生畢業後要能廣受企業歡迎，企業願用較高的待遇來聘用學校畢業生。這2年包含台積電在內的許多知名企業到校徵才，本校電機系學生在台積電實習，目前月薪就有5萬6，而許多學生在實習階段，每月實習薪資就達3萬8以上，充分證明龍華所培育的學子，在學時就受到產學合作廠商重視；學校將在112學年度開始招收半導體工程系學生，與日月光、台積電、矽格、德微科技等14家半導體龍頭及關鍵領域產業，成立半導體產學及人才培育聯盟，期望藉由聯盟合作，創造更多產學鏈結機會，以加速培育專業人才。

葛自祥最後並以加強行銷、提昇教學品質、聚焦院系特色，以及致力邁向國際化等，期勉全體教職同仁共同努力，培養跨領域、符合國際產業發展脈絡的技職人才，達成「為學生找到未來、讓工作找到人才」目標，讓龍華科大再創高峰。

校慶大會中，龍華科大董事孫道濟、泰國帖詩琳學校中國研究中心基金會主席劉永榮、崇右影藝科技大學校長蕭源都、北市松山家商校長張瑞賓、恆毅高中校長洪金水、大同高中校長孔令明、大慶商工校長蕭益進、蘇澳海事學校校長陳永峰等夥伴學校代表，以及校友會理事長竇憲宗、龍華人企業家聯誼會會長陳正豐都受邀出席、致詞，並頒獎表揚服務龍華滿10年、20年、30年資深教職員工；孫陳淑娟親自頒獎予服務龍華滿40年的工程學院教授陳寶祺，肯定他們辛勤付出，伴隨著學校一起成長茁壯。

同時，孫道亨也致贈感謝狀予德微科技、矽格股份有限公司，感謝兩家產學夥伴今年捐贈學校價值1500萬元、1000萬元封裝測試設備等機台；葛自祥、行政副校長林如貞則代表學校頒發傑出校友感謝牌，表彰其在社會各領域的卓越貢獻，以及積極回饋母校，提供弱勢學弟妹們獎助學金及物資的善心回饋。

龍華科大歡度建校53周年，除慶祝大會，體育館並舉辦校慶嘉年華－學生創意啦啦舞競賽，現場青春洋溢，熱鬧歡騰；藝文中心展出「國軍第55屆文藝金像獎美術類得獎作品巡迴美展」，吸引許多師生踴躍觀展，而各系校友回娘家、校友餐會等活動，更充分展現龍華人的團結向心。