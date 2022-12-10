摩洛哥vs.葡萄牙戰力雷達圖

英格蘭vs.法國戰力雷達圖

本屆世界盃足球賽黑馬摩洛哥隊史勇闖8強，今晚11時將碰上葡萄牙，摩洛哥盼達成1990年喀麥隆、2002年塞內加爾、2010年迦納未完的志業，成為第一支進入4強的非洲球隊。

摩洛哥本屆控球率僅32.8%，是本屆8強中最低者，進球4、進球期望值3.08、30次射門、10次射正、射正率33.3%與平均97.5分鐘進1球，也都是8強最差。雖然如此，摩洛哥防守出色，很少讓對手攻入禁區，只有阿根廷被射正次數比他們更少。

不過摩洛哥前役「踢好踢滿」後還傷了幾名主力後衛，今晚強碰葡萄牙恐影響戰力，若是他們能限制住葡萄牙的右路攻勢，晉級4強不是沒有機會；葡萄牙也有隱憂，隊長C.羅納多前役被撤下先發打替補，也讓雜音再度圍繞在他身上，8強賽是否重返先發成為外界焦點。

卡達世界盃最受矚目的8強淘汰賽，莫過於明天凌晨3點開踢的「三獅軍團」英格蘭vs.衛冕軍「高盧雄雞」法國，屆時就看本屆踢進最多球（12球）的英格蘭，碰上擁有金靴獎熱門姆巴佩的法國，哪隊進攻更為強大！

英格蘭本屆進攻看起來比起法國略為優異，加上先前家中遭竊返英的史特林已回卡達報到，不管他明天先發或替補，都讓英格蘭進攻更完整，但必須考慮的是，英格蘭進攻還沒遇過像法國這種擁有堅強後防球隊的考驗。

至於法國雖然攻勢明顯都會集中在姆巴佩身上，他卻在16強淘汰賽梅開二度，再次展現自己大賽體質，加上法國的速度型打法，絕對會造成英格蘭後防線很大困擾，外界大多認為尋求衛冕的法國還是技高一籌。