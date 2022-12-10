智利北部發生規模5.6地震 震源深度174公里 19:172022/12/10 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 智利北部安托法加斯塔（Antofagasta）今天發生規模5.6地震。(示意圖，非事發照／shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐洲地中海地震中心（EMSC）指出，智利北部安托法加斯塔（Antofagasta）今天發生規模5.6地震。 路透社報導，歐洲地中海地震中心的資料顯示，這起地震的震源深度達174公里。（譯者：陳彥鈞/核稿：嚴思祺）1111210 古城堡外牆設「小窗台」有玄機 真實用途太噁心 《國際金融》全球經濟衰退隱憂 歐股連3跌 陳玉庭 在藝術領域發光 #發生規模 #6地震 #174 #歐洲 #地震中心 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 席琳狄翁罹患百萬分之一罕見疾病 歐洲巡演急喊卡 20:582022/12/08 娛樂 《國際金融》路透調查：ECB將升息2碼 冬季進入衰退 11:282022/12/09 財經 《國際金融》歐洲央行減持南歐國債 增持德國和荷蘭 13:482022/12/07 財經 曾之喬性感漫步巴黎 頻收法國男讚美 04:102022/12/08 娛樂新聞 中歐近期為何頻繁互動 04:102022/12/06 時論廣場 深夜被嚇醒！凌晨12：54分花蓮規模5.6地震 全台都有感 01:042022/12/08 生活 卡達世足賽貪腐陰影 歐洲議會副議長涉嫌收賄遭逮補 08:232022/12/10 國際 歐洲療養院集團，六公股銀踩雷46億 金管會：已派團隊赴歐檢查 04:102022/12/06 金融．稅務 沈榮津：ASML歐洲供應鏈 擬來台落地 04:102022/12/07 財經要聞 狂野熱血的足球本色 04:102022/12/09 政治要聞 寒流來襲 歐能源供應拉緊報 04:102022/12/10 全球財經 歐股Q4飆18％ 拚13年來最佳 04:102022/12/09 全球財經 菲律賓民答那峨地區遭規模6.1地震侵襲 05:112022/12/10 國際 《國際產業》特斯拉注意！ 瑞士可能禁止電動車上路 12:082022/12/06 財經 《國際金融》調查：歐洲房價面臨下跌風險 13:282022/12/09 財經 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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