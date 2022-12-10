歐洲地中海地震中心（EMSC）指出，智利北部安托法加斯塔（Antofagasta）今天發生規模5.6地震。

路透社報導，歐洲地中海地震中心的資料顯示，這起地震的震源深度達174公里。（譯者：陳彥鈞/核稿：嚴思祺）1111210