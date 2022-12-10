台積電才剛宣布美國亞利桑那蓋第二座廠、加碼投資到400億美元（約台幣1.2兆元）後，日媒報導，資深副總經理侯永清受訪時表示，除了興建中的熊本廠外，台積電不排除在日本再蓋一座新廠；對此，台積電回應，不排除任何可能，但目前沒有具體計畫。有網友提醒，希望不要有歐積電，因為歐人超懶，現在又出現電力問題。

台積電近期海外設廠消息頻傳，台積電資深副總經理侯永清接受東京電視台採訪時表示，不排除在日本興建一座新廠，但還是要先考量熊本廠的表現。日本產經大臣西村康稔在周五受訪時提到，日本非常歡迎台積電「加碼」投資。

對於是否在日本興建第二座廠，台積電則回應，不排除任何可能性，但目前沒有具體計畫。

台積電日本熊本廠已經於今年4月動工，預計明年9月完工，2024年底前開始量產，目前規劃生產28奈米、22奈米和16、12奈米製程晶片，月產能5.5萬片。該廠將由台積電、SONY及DENSO合資的JASM公司營運。

儘管如此，台積電傳出在日本加碼設廠消息，還是引發ptt網友熱議，有人直言，「早晚會去歐洲設廠的，歐洲車廠需要晶片量太大了」，但立馬被其他網友打臉，「別去歐洲…他們超級沒誠意，美國好歹有晶片法案」、「希望不要有歐積電 歐人比美國巨嬰還懶」、「歐洲自己也開始有電力問題」。

還有網友認為「日本還算有誠意，德國就算了」、「到處蓋，台灣的還值錢嗎？」、「覺得技術外流的 記得賣gg股票」、「順便在韓國蓋好了..硬幹三星」、「日本人成本已經比台灣低了 我說科技業」、「台灣GG變成世界GG」。