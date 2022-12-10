台北市前副市長黃珊珊角逐市長失利後，今天下午舉辦感恩見面會。（楊亞璇攝）

台北市前副市長黃珊珊角逐市長失利後，今天下午舉辦感恩見面會，邀請支持者加入「珊友會」，黃珊珊表示，繼續讓自由選民的覺醒，成為一個新的改變台灣政治文化的社會運動。而黃珊珊將於12月15日出國，她笑稱「我想去挽回一下母子情感」。

黃珊珊致詞時表示，34萬人在強大政黨對立、媒體操作下，做出自由的選擇，謝謝34萬多名台北市民，他們沒有受到意識形態操弄。

她強調，做對的事情，為什麼要沮喪，自由的選民做出選擇，結果應該要讓人覺得亢奮、高興，因為讓台北市民4分之1的人覺醒。繼續讓自由選民的覺醒，成為一個新的改變台灣政治文化的社會運動。

她表示，沒有是非，政黨只是幫派，沒有了是非，怎麼可能有真正的自由，下一步要推動「自由選民」的社會運動，是非善惡、公平正義是台灣民主的核心價值。

黃珊珊說，前天有人開玩笑說「你是台灣最強無黨籍參選人」，她改變了歷史，大家都很關心她的下一步，不是黃珊珊要做什麼，而是黃珊珊能夠做什麼，黃珊珊沒有要過位子。

黃珊珊說，她可以當律師、可以當公眾人物，她會繼續倡議是非善惡、公平正義，不斷地倡議才能改變社會，這是一場沒有終點的馬拉松，贏家不是衝到終點的那個人，而是讓每一個跑者可以安然抵達終點線，這才是偉大市民齊步共贏。

黃珊珊表示，謝謝台北市長柯文哲改變她的人生，謝謝後援會志工朋友，接下來4位新科市議員，她盡所能協助他們進入狀況，對台北市政做最好的監督，也希望大家成為「珊珊之友會」的好朋友，將來可以訂出時間固定聚會，提供公共政策意見，不是單單吃飯聊天而已。

黃珊珊也說，接下來會出國看小孩，「這3年我完全沒理過他」，一張機票買完就讓他出國唸書了，媽媽連他住的跟學校都沒見過，「我想去挽回一下母子情感」。

黃珊珊指出，1月初回來，會到全國各地辦簽書會，因為出版社抱怨很多次，她會在美國完成第3本書，黃珊珊很傻，也謝謝大家讓傻人有傻福，有這麼多人支持這麼傻的人，大家一起繼續做個傻子，繼續往前衝。