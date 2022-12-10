高市府環保局7日接獲民眾陳情，稱大寮區上寮路大寮排水幹線遭排放廢油，環保局立即派員到場了解，經油紋比對發現，油汙為保養油煙防制設備業者排放，深入調查後更查出，該業者未委由合法業者清除處理廢棄物，反而將油泥以家用垃圾處理，後續將依廢清法罰鍰6000元至300萬元，同時追繳不法利得並求償緊急應變清理費用。

有民眾7日晚間聞到大寮區上寮路大排大排臭氣沖天，還挾帶清洗劑味道，且水面浮有大面積油漬，懷疑是工廠偷排廢油，立刻通報1999。環保局人員到場發現排水道有底泥厭氧反應所產生的浮渣及少許油泥，便立即於下游以攔油索阻隔，並採集油泥分析。

環保局8日針對上游可疑汙染源執行稽查，發現上寮路有間保養油煙防制設備業者，於廠內將靜電集塵板清洗，廢水經由截流槽處理後排放。採集下游油泥及業者排放口廢水油紋分析，確認油泥為該業者所產生，而排水渠道中的油泥已由清潔隊在當日抽除完畢。

另外，環保局深入追查發現，該業者除了排放廢油造成汙染外，竟還私自將截流槽撈除的油泥攜帶回家，以家用垃圾處理，未委由合法業者清除處理廢棄物，環保局後續將依違反廢棄物清理法第28條規定罰鍰6000元至300萬元，同時追繳不法利得並求償相關緊急應變清理費用。