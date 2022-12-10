台灣運彩T1聯盟的裁判水準再次面臨相當大的考驗！在台南嘉藥體育館進行的台南台鋼獵鷹與台啤英熊之戰，英熊光在首節就被吹了3次技術犯規，讓英熊總經理哈孝遠氣到把球員叫回板凳席，直接領著全隊回到休息室表達抗議，比賽因此拖延近8分鐘，英熊球員才走出休息室重新開打。

比賽打到第一節還剩4分04秒，英熊後衛蔣淯安抄到對方傳球，疑似被獵鷹後衛谷毛唯嘉用身體碰撞，造成小安在空中失去平衡掉球，裁判直接吹獵鷹的球員，當場引爆英熊總教練楊志豪怒火，憤而衝上前抗議，最後豪總跟板凳席各被吹1次技術犯規。

沒想到這場比賽的爭議判決還沒結束，打到首節還剩58秒，蔣淯安伸手到谷毛唯嘉腰際把球抄掉，從慢動作來看，明顯是次乾淨的抄球，裁判卻又吹蔣淯安打手犯規，蔣淯安只能鼓掌表達抗議，隨即換來1次技術犯規，這下子哈孝遠忍不住了(比賽影片由ELEVEN SPORTS提供)。

哈孝遠隨即呼喊英熊球員回到板凳席，接著直接帶隊走回休息室，楊志豪的臉色雖然不太同意這種作法，卻也只能配合總經理要求，沒想到獵鷹洋將阿修羅還刻意走到場上高舉雙臂，要求地主球迷給予噓聲，也讓場面一度快要無法收拾，幸好英熊在約8分鐘後重回場內繼續比賽。

這場比賽最後地主獵鷹以120比99輕取英熊，拿下本季第2勝(4敗)，也讓1勝4敗的桃園永豐雲豹獨居墊底位置，台啤則吞本季第3敗(3勝)，排名一下子從第2跌到第4。