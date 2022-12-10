慈善路跑路線全程沿著麗寶樂園渡假區，起點從麗寶OUTLET MALL前方停車場集結出發。(麗寶樂園渡假區提供)

麗寶樂園渡假區說，本屆ADA慈善路跑分成挑戰組10公里與Fun Run組5公里，共吸引三千餘名跑者報名。(麗寶樂園渡假區提供)

2022第十屆台北市建築世代會(ADA)慈善路跑，10日在麗寶樂園渡假區熱鬧開跑，在去年第九屆賽事因疫情改線上路跑後，第十屆ADA慈善路跑打造全台最盛大慈善主題路跑賽事；跑者報名費全數金額，加上企業響應捐贈共募集553萬；捐贈給台東縣孩子的書屋、新北市三峽區的小草書屋及宜蘭縣慈懷基金會三個社福機構，讓愛與公益腳步持續前進不停歇。

麗寶樂園渡假區說，本屆ADA慈善路跑，分成挑戰組10公里與Fun Run組5公里，共吸引三千餘名跑者報名，有許多公司行號組團報名響應公益、讓員工一同參與樂活、健康的路跑活動。

路線全程沿著麗寶樂園渡假區，起點從麗寶OUTLET MALL前方停車場集結出發，行經最夯拍照景點「落羽松大道」逐漸轉紅的落羽松林是秋冬最浪漫、最唯美的風景，還經過麗寶國際賽車場；還有充滿義大利風情的「科莫湖」，及全台最大的天空之夢摩天輪。

2022 ADA慈善路跑是由DAIKIN 大金空調冠名贊助，無論是社會公益或是選手的資源，支持跑者無後顧之憂地完成比賽，尤其受贈單位的孩子們也更能夠得到更多資源幫助他們健康、快樂成長；另外許多企業熱情響應，一起實現企業社會責任，分享愛與溫暖。

麗寶樂園說，此次ADA慈善路跑，除贈送給每位跑者全聯禮券、星宇航空限量口罩及紫晶葡萄面膜等好禮以外，更將獨家抽出星宇航空台北-亞洲不限航點經濟艙來回機票 5名及星宇航空限量悠遊卡等專屬好禮。

麗寶樂園渡假區強調，將持續落實CSR企業社會責任，協辦ADA慈善路跑，攜手台北市建築世代會(簡稱ADA)、台灣世界展望會等公益團體；藉由不間斷的公益活動，關懷孩童議題、提倡與守護孩童權益，讓愛萌芽延續並開枝散葉。