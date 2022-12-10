台灣客家茶文化館位於桃園龍潭，今正式開幕，現場超過百名貴賓出席開幕儀式。（蔡明亘攝）

台灣客家茶文化館以大面積茶園地景為主體。（蔡明亘攝）

台灣客家茶文化館天光大廳極具特色，吸引民眾搶拍。（蔡明亘攝）

桃園市長鄭文燦參觀《茶金》特展。（蔡明亘攝）

台灣客家茶文化館邀請民眾一起走入茶的世界。（蔡明亘攝）

台灣客家茶文化館場地遼闊，適合親子、家庭同遊。（蔡明亘攝）

前瞻基礎建設浪漫台三線計畫中，由桃市府與中央攜手斥資6.35億元，在龍潭銅鑼圈打造台灣客家茶文化館，今日正式開幕。桃園市長鄭文燦表示，客茶館是桃園客家文化4地標中，壓軸開場的館舍，盼透過茶文化，讓更多民眾走入客庄生活，並串聯周邊景點帶動地方觀光。

龍潭自日治時期起就是製茶重鎮，客茶館占地3.6公頃，場館約2600坪包含地下1層及地上2層建築，以大面積茶園地景為主體，融入茶道精神沿山坡地形建構而成，全館分3區，包括設置主題展覽與餐飲服務的A區、設有福爾摩沙茶館與六國茶室的T區、以及規畫親子遊憩手作曲和購物區的B區，全館委由福爾摩沙公司經營。

鄭文燦介紹，客茶館亮點包括明亮的天光大廳、視野遼闊的曉風廣場，以英國、土耳其、德國、台灣、印度和日本為主題的六國茶室。館內也備有標準條型茶初製茶廠，以及由茶葉改良場授權打造的茶師專業審評室「創新調理中心」，並推出小綠葉蟬「阿膨」作吉祥物。

目前雙特展區分別展出客家時代劇《茶金》特展，將劇中重要場景還原並呈現多套戲服，讓遊客再次感受魅力故事；另是首次策畫的「客庄四季展」以客家醬菜、米食與茶葉發想，透過客家美食文化讓民眾認識客庄四季生活。

鄭文燦提到，龍潭銅鑼圈鄰近小人國、六福村、渴望園區等，附近還有雄獅文具想像力製造所觀光工廠與大北坑休閒農業區等景點，是很好的觀光入口。此外市府也辦理龍潭區山坡地範圍劃出計畫，讓銅鑼圈的山坡地更合理使用，未來將持續引進觀光產業及研發中心。

桃園4大客家館舍包括1895乙未保台紀念公園、永安海螺文化體驗園區、桃園北區客家會館及台灣客家茶文化館，在明年世界客家博覽會將作為副展館使用。客委會主委楊長鎮說，近年桃園累積多項軟硬體建設成果，期盼明年世客博能有亮眼成績，也盼新執政團隊能無縫接軌合作無間，讓桃園客家文化發展愈來愈好。

福爾摩沙公司董事長周文裕也提到，未來將開設「調茶師研習所」，聘請專業導師並頒發國際合格證照，傳承茶葉專業知識，也期許在各界支持下，讓台灣茶葉多元發展，提高產業價值，讓茶產業重新復甦。

此外，桃市府客家局在今明2天推出開幕限定活動，以「茶裏尋香」為主題，安排客庄採茶藝文表演、尋覓茶道闖關、絹印茶韻體驗及茶人帶路小旅行等系列活動，帶領民眾一窺客家茶文化的豐富樣貌。