綿綿細雨也止不住熱情！期待兩年，新北市私立竹林中學54周年校慶園遊會12月10日上午再度開張，校友、家長及社區居民全力相挺，估計吸引上千人次遊園，增添周末歡樂氣氛。

熱舞社同學展現年輕活力熱力四射。(竹林中學提供)

舞蹈社同學精彩舞蹈表演。(竹林中學提供)

竹林中學54周年校慶，10日上午在念台活動中心，由管弦樂社揭開序幕，接著舞蹈社、熱舞社及國一各班的創意進場，竹林人展現青春洋溢、活潑創意的風格。校長盧志雄在致詞時除感謝全體師生的共同努力，更表示，竹林創校54周年，要推動新五四運動：五不，不沈迷、不盲從、不自私、不怠惰、不口出穢言；四要，要品德、要健康、要學習、要個人專長。竹林董事會丘寧世董事長則期勉竹林人要承繼竹林過去歷史的榮光，再創無數璀璨的未來。大會並以最尊榮方式表揚在竹林服務滿十年、二十年、三十年的資深教職員工。

國二、國三則分別安排趣味競賽及射箭比賽等體育活動，大家玩得不亦樂乎。。(竹林中學提供)

國二、國三則分別安排趣味競賽及射箭比賽等體育活動，大家玩得不亦樂乎。。(竹林中學提供)

國二、國三則分別安排趣味競賽及射箭比賽等體育活動，大家玩得不亦樂乎。。(竹林中學提供)

國二、國三則分別安排趣味競賽及射箭比賽等體育活動，大家玩得不亦樂乎。。(竹林中學提供)

新北市私立竹林中學54周年校慶園遊會12月10日上午再度開張，校友、家長及社區居民全力相挺，估計吸引上千人次遊園。(竹林中學提供)

校慶園遊會由高、職一、二年級各班設攤，吃的喝的玩的精采紛呈，現場人山人海，其中穿插各項動態社團表演，活力四射；國二、國三則分別安排趣味競賽及射箭比賽等體育活動，大家玩得不亦樂乎。等了兩年之後，竹林校慶活動讓全校師生都嗨翻天。