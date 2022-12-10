伊朗可望採購俄製蘇（Su）-35「側衛」（Flanker）-E戰機

新的一年即將降臨，美國官員說，伊朗似乎準備接收俄製蘇（Su）-35「側衛」（Flanker）-E戰機。

據《動力》（The Drive）網9日報導，華府會這樣估計，是根據春天一部分伊朗飛官在俄羅斯專案受訓，以駕駛Su-35所獲得的結論。美國當局說，俄羅斯會提供伊朗程度「空前」的軍事與其他技術支援，起碼有一部分是因為伊朗支援莫斯科在烏克蘭的戰爭，如提供自殺無人機等。

拜登政府高層官員說，俄羅斯一直在供應伊朗各式武器系統和軍事裝備，如直升機噢防空系統，還有如Su-35訓練等其他援助。而莫斯科除了要求德黑蘭提供更多自殺無人機外，據說還想買數百計伊朗短程彈道飛彈，以作為交換。

俄羅斯在面對國際嚴厲的制裁下，視德黑蘭為支援持續攻烏的寶貴物資來源，在俄烏戰爭驅使下，雙方合作激增。起碼就目前來說，俄軍要進一步打擊烏克蘭部隊，伊朗彈道飛彈可以作為格外強大的工具。