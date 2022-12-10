老翁將積蓄提領交予詐騙女。（芳苑警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

老翁將積蓄提領交予詐騙女。（芳苑警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

老翁將積蓄提領交予詐騙女。（芳苑警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

芳苑鄉88歲獨居老翁往生，家屬處理後事，清點遺產時發現老翁存摺短少80萬元，懷疑生前被詐騙，警方深入調查，發現詐騙集團成員先以買賣茶葉或農產品為由登門拜訪，利用老人渴望陪伴的心情，甜言蜜語，將僅剩積蓄盡數提領交付，警方近日將59歲吳女和57歲劉女查緝到案。

老翁往生後，家屬發現老翁存款在短時間之內，陸續領走80萬元之多，根本不可能是自己花用，懷疑被詐騙了，前往金融機構質疑行員未及時攔阻，導致雙方發生口角；芳苑警分局長潘智強得知後，指示加強關懷轄內獨居老人，並要求深入調查真相。

警方清查後發現有詐騙集團成員先以買賣茶葉或農產品為由登門拜訪，了解該戶之生活情狀後，知道老翁已點積蓄，開始發動攻勢，編織共度一生、照顧一輩子等甜蜜謊言，並陪伴老翁去提錢，等老翁把錢都提領一空後，兩女就失聯了，老翁抑鬱而終。

芳苑警分局循線查知59歲吳女和57歲劉女涉嫌重大，依刑法第339條詐欺罪報請偵辦。並且還發現另有遭詐騙的獨居老人，呼籲家人要多加關懷家中長輩生活近況，即使無法時常返鄉探望，仍可透過電話聯繫情感，以防有心人士趁虛而入。