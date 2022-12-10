香奈兒（CHANEL）發表2023 Metiers & d’art工坊系列，並於西非國家塞內加爾首都的前司法宮（Palais de Justice）舉行，創意總監維吉妮維婭（Virginie Viard）提到，此次大秀的行前準備相當漫長，而選址達卡的念頭在她腦海裡盤旋了三年之久，也因為達卡這個城市富含了強大的活力與文化底蘊，也是相中此地的原因之一。此次大秀請來音樂天王菲董（Pharrell Williams）與日本天后小松菜奈（Nana Komatsu）、夏洛特卡西拉奇（Charlotte Casiraghi）、惠特尼皮克（Whitney Peak）、卡洛琳德麥格雷特（Caroline de Maigret）等人出席盛會。菲董以一身粉紅山茶花剪影襯衫搭配同款漁夫帽打造自身時尚造型，看起來舒適愉悅，而日前菲董知名歌曲《Happy》被第三方研究機構認証為「聽了與正面情緒產生正相關」第一名，看他笑的如此燦爛，相信菲董的快樂渲染力不言而喻。

小松菜奈婚後現身CHANEL工坊大秀，成為焦點。（CHANEL提供）

菲董一身山茶花剪影服裝現身，看的出來心情十分愉悅。（CHANEL提供）

香奈兒此次達卡工坊大秀集結旗下11間獨立工坊打造而成，設計靈感源自70年代活力精神，流行、靈魂、放克、Disco、龐克等曲風元素成為服裝設計靈感，間或能在服裝細節上找到與達卡產生連結的靈光乍現。風格融合非洲與波斯文化特色金銀飾線的格紋裝飾，帶有圖騰印花結構大衣結合富有傳統文化美學的細節紋理，均成為此次大秀結合工藝與文化的耀眼之作；服裝線條與細節則結合了自然有機的植物脈絡，也與這塊富饒的土地合而為一。服裝秀同時結合了作作歌手Ckay與藝術音樂家Obree Daman的演出，日前品牌釋出的工坊大秀短片同樣紀錄了這個系列由巴黎而生，最後於達卡發佈的過程，可說是充滿創意總監維吉妮維婭的夢想之作。

Goosen金銀工坊的手鐲十分搶眼。（CHANEL提供）

CHANEL 2023工坊大秀於塞納維亞首都達卡舉行，結合人文與文化脈絡，充滿獨特色彩。（CHANEL提供）

服裝內以皮穿鍊結合金工的小背心，工藝造型結合了CHANEL各式飾品十分特別。（CHANEL提供）

CHANEL服裝獨特符碼結合工藝技術，讓人目不轉睛。（CHANEL提供）

帶有遊牧風格的狩獵背心，結合CHANEL工坊的技術，成為獨一無二的藝術珍品。（CHANEL提供）