兩岸關係雖不如過往，北京大學與北京清華大學仍持續進行港澳台生碩博士生招生工作。專家分析，這兩所學校為大陸指標型大學，把對台招生放在港澳台的「大帽子」下，很明顯有其政策性考量，與民進黨政府對大陸採取抵抗式策略，作法完全不一樣。

受疫情衝擊及兩岸關係陷危局，兩岸文教交流幾乎中止，陸生來台與台生赴陸就學熱度，也不如過往。對於大陸大學持續對台招生，外界好奇台生前往就學意願為何？

前實踐大學校長陳振貴分析，即使我方招收陸生受限，但從2020到2022年，陸方一直都有招收台生，日前國台辦有提到目前約1.2萬台生在陸就學。至於到大陸念大學與碩博士班的台生，其中絕大部分以台商子女與有意到大陸發展的台生為主。

至於北大與北京清華仍定期公告港澳台招生簡章，陳振貴認為，這兩校為大陸指標型大學，把對台招生放在港澳台的「大帽子」下，很明顯有其政策性考量，與民進黨政府對大陸採取抵抗式策略，作法完全不一樣。

面對兩岸關係敵意螺旋盤旋不下，陳振貴特別提到，即便官方交流仍「有讀不回」，但民間交流比較寬鬆，還是持續在進行，只是態度趨於低調。不過，未來雙方交流是否開放更多，特別文教交流能否逐漸恢復，值得觀察。

一名在北京工作多年的資深台青透露，依照長期觀察，台灣學子到大陸念書的人數，並沒有出現「雪崩式的減少」，整體來說群體數量依舊持平。

該名台青說，特別以台生赴陸念碩博士班的部分來說，主要群體為台商子女，他們從小在大陸成長，非常習慣大陸生活與求學環境，理所當然，升學也以大陸大學為主。另外一群人則是出自於就業考量，希望畢業之後，能夠在大陸工作，所以決定報讀大陸的研究所。再來就是已經在大陸工作的台青，希望在大陸的人脈等社會條件都能更進步，因此再度深造，如果已有碩士文憑，大多會在大陸名校再攻讀一個博士學位，這也是常見的現象。