台北雲林同鄉總會回饋家鄉，頒發近200萬元助學金給雲林清寒學子。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

台北市雲林同鄉總會回饋家鄉，10日在雲林縣政府頒發清寒優秀學生獎助金，由總會理事長廖全平等35名捐款人捐助雲林縣內45校236名清寒學生，每名8000元獎助金合計188萬8000元，雲林縣長張麗善期許獲獎同學努力向學，日後有所成就，效法同鄉總會飲水思源、回饋社會的精神，讓愛永續傳承。

張麗善10日頒發感謝狀給台北市雲林同會總會，感謝理監事與會員對雲林學子的關心，雲林鄉親旅外發展，是進一步的強化與凝聚，旅外雲林鄉親努力向上的奮鬥精神，在事業有成之際仍不忘關懷自己的故鄉，正是雲林學子最佳的正向學習典範。

張麗善表示，廖全平理事長帶動鄉親一起回來，鼓勵雲林在地子弟，旅外鄉親在外事業有成，但心還是掛念著雲林，尤其台北市雲林同鄉總會，長年以來對母縣醫療很重視，經常邀請名醫到雲林偏鄉義診及健檢，宣導預防勝於治療觀念，幫助大家早期發現早期治療，關心鄉親身體健康。

廖全平說，今年同鄉總會所有理監事募款捐助雲林縣國中小200多名學生，希望孩子受到鼓勵用功讀書，未來為雲林爭光。張麗善縣長經常為了推銷雲林農產品到台北，用實際行動幫助農民，讓旅外鄉親很感動，總會成員會全力協助張縣長，共同努力讓雲林發光發亮。

廖全平提到，台北市雲林同鄉總會於1970年成立迄今逾50年，自2013年前理事長洪宗錄發起理監事及會員捐款，頒發母縣20鄉鎮市獎助金，迄今共頒給1148人、合計918萬4000元獎助金，今年由35名理監事及會員共同捐款，未來還會持續號召更多人共襄盛舉，一起為家鄉學子加油打氣。