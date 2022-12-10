對於金門高粱、台啤等被大陸海關暫停進口一事，總統府發言人張惇涵今（10日）表示，近日中國頻以行政註冊為手段，造成台灣產品出口到中國受阻，此舉無助兩岸貿易正常往來，政府表達嚴正關切，也啟動因應措施，與相關單位持續溝通，並全力協助相關業者。

繼日前暫停台灣水產品進口後，大陸海關總署持續以註冊訊息不完整為由，於9日新增一批具指標意義的金門高粱、台灣啤酒、金車噶瑪蘭威士忌、黑松沙士等台灣產品暫停進口名單。據悉，後續將有更多商品公布。

海關總署網站顯示，台灣生產企業註冊登記28項裡，有11項遭暫停進口，包括金門酒廠、金車、台虎精釀、台灣菸酒，和傳奇酒業、雲山酒廠等。

在飲料及冷凍飲品類別，全部354項裡有123項顯示為「暫停進口」狀態，具指標性的有黑松、維他露、統一、泰山，大西洋飲料蘋果西打，與京都念慈菴、大江生醫、大榮生物、森田生物等企業的註冊項目。

總統府發言人張惇涵今（10日）表示，近日中國頻以行政註冊為手段，造成台灣產品出口到中國受阻，此舉無助兩岸貿易正常往來，政府表達嚴正關切，也啟動因應措施，與相關單位持續溝通，並全力協助相關業者。

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