中國大陸10日再禁我國台啤、高梁等酒類進口，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠批評，此舉無助於兩岸和平，人民的心也會越推越遠，中國政府應該三思，但政府也應和對岸加強溝通，並有效分散我國出口市場；邱顯智憂心，多項禁令背後，原因可能與即將到來的2024大選有關，且越到選前狀況越嚴重。

邱臣遠指出，兩岸的經貿往來頻繁，台灣更是高度仰賴中國市場，中國政府近年不斷針對台灣農漁產品等暫停輸入，使台灣的農漁民或加工食品廠商蒙受損失，受害者仍是台灣基層百姓，他認為這並無助於兩岸和平，人民的心也會越推越遠，中國政府應該三思。

邱臣遠說，這也凸顯台灣的輸出過度依賴單一市場的問題，對於突如其來的禁令，往往措手不及。他要呼籲政府，除了加強國內市場銷售，也必須與中國大陸加強溝通，避免禁令持續擴大外，也必須有效分散我國出口市場，將雞蛋放在不同的籃子上，並積極輔導我國農漁民及廠商符合各國法規，以利拓銷海外其他市場。

邱顯智則表示，中國「以商為政」，時常透過經貿手段達到政治目的，此次又再祭出多波禁令，可能和台灣2024大選越來越近有關，促使中共做出更多舉動，但此舉無非是讓台人更加反感，也沒道理，他憂心選前可能更加嚴重，呼籲政府在經貿上採取更多因應措施，如盡可能外銷到更多國家等措施。

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