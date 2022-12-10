台南市長黃偉哲化身耶誕老公公前往綠色生活節現場分發糖果，吸引許多小朋友伸手索取。（洪榮志攝）

台南市政府經濟發展局為拉近綠能科技與民眾的距離，今天在大台南會展中心舉辦「綠色生活節X綠色魔法日」活動，吸引上千親子前來闖關，並透過體驗理解綠能的應用。市長黃偉哲除化身耶誕老公公到場分發糖果外，也從綠能、節能談到節水，努力推動資源永續、循環再利用。

黃偉哲表示，此次舉辦沙崙綠色魔法日，主要目的是告訴大家，很多資源都可以一直循環利用，像1塊太陽能版除能供應許多電力，更是乾淨的能源。截至目前為止，台南市每年的發電量大約47.9億度，除了天然氣之外，大多數都是太陽能，少部分則是曾文水庫的水力發電，但因最近都缺水，因此水力發電非常少。太陽能發電的過程，並沒有產生二氧化碳，因此沒有汙染，也不會導致溫室氣體。

黃偉哲還說，目前面臨缺水，台南市現在的再生水，每天可以供應8000噸給南科的科技廠商使用；這些再生水經過RO處理後，將廢水變成可以提供高科技製程使用的再生水。另外，還有回收處理的放流水，這些水的等級沒有那麼高，但也能提供清洗道路、澆花或清洗外牆使用，目前每天使用的放流水約4200噸，以前則是使用3000噸、2000噸，但現在都提升，因此要努力節水，努力讓再生能源提供便利的生活，以減少使用火力電廠，就造優質的生活，這是我們對環境的綠色承諾。

經發局長陳凱凌也認為，沙崙智慧綠能科學城是中央領軍、地方合作開發的產業重鎮，鄰近高鐵台南站、台鐵沙崙站，具有交通優勢。此次舉辦綠色魔法日，看到上千親子透過闖關遊戲及體驗，認識綠能及其運用，將能有效拉近綠能科技產業與民眾的距離。