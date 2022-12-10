台中市僑仁國小操場多處破損、路面不平，校方積極向教育部爭取經費整建，如今啟用，盼帶給師生、民眾安全優質的環境。（潘虹恩攝）

台中市烏日區僑仁國小操場跑道老舊，路面不平、積水嚴重，相當危險，校方向教育部爭取975萬經費進行整建工程，10日上午喜迎62周年校慶外，也一同為新鋪設的PU 跑道剪綵。校方表示，未來會陸續進行廚房更新計畫、無障礙電梯增設及太陽發電系統，盼給學童更優質、安全的就學環境。

僑仁國小校長李新揚表示，過去僑仁國小操場跑道多處破損、凹陷積水，操場旁種植的黑板樹根竄生更導致跑道路面隆起不平，師生在使用時常因此受傷，放學後使用的民眾也一直和學校反映跑道問題，相當危險，很感謝教育部補助經費，解決僑仁國小過去碰到的問題，還給師生安全的環境。

僑仁國小總務主任林瓊玲指出，此次「運動操場及周邊設施整建工程」由中央全額補助總經費共975萬，於今年7月開工，施工內容包含全密式PU跑道、新設截根牆和操場草皮凹陷處原土篩選及填築等工項；截根牆的設置可以防止黑板樹樹根再次竄入操場，破壞操場路面。

林瓊玲也表示，未來學校也會持續行廚房更新計畫，包含採購鍋爐設備、更新廚房硬體設施等，並進行無障礙電梯增設及太陽發電系統，盼給學童更優質、安全的就學環境。

僑仁國小學生也直呼「新啟用的跑道跑起來比較順」，過去操場旁設置的水溝蓋占掉了跑道一定的空間，雖然現在水溝蓋仍在，但整體跑道變得更空曠、舒服；僑仁國小的學生家長則表示，有時候晚上會來僑仁國小運動，若遇到下雨過後，操場路面有些地方會積水，期待之後有機會再來走走看新的跑道。