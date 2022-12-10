台灣高山茶王特等獎由「松赫之崗製茶廠」王國雄奪得。（楊靜茹攝）

許淑華感概近年觀光客緊縮，加上大陸緊縮台灣茶葉進口政策，無疑是雪上加霜，將嘗試帶農友破冰、打開通路。（楊靜茹攝）

仁愛鄉在地茶農「雲鼎茶庒」獲頭等一等多個獎項。（楊靜茹攝）

南投縣仁愛鄉農會舉辦「台灣高山茶王冬茶評鑑」，今年冬茶生長期早晚溫差大，冬韻味更為濃厚，特等獎由「松赫之崗製茶廠」王國雄奪得，10日於農會五岳巴萊館舉辦頒獎典禮，理事長林水木主持，南投縣長林明溱、立委許淑華出席典禮，均強調將嘗試跟對岸聯繫打開通路，帶領農友破冰，讓南投農產順利銷往大陸。

仁愛鄉農會舉行春、冬台灣高山茶王評鑑邁入第10年，台灣高山茶王品牌已擁有龐大消費群，2022年冬茶評鑑共630件參賽，除質譜農業檢測外，也配合茶業改良場進行茶葉DNA檢定等措施，淘汰率為53.2％，獲獎高山茶甘甜清爽，品質都在水準之上，且冬韻表現佳，評鑑結果由清境松岡社區茶農王國雄獲特等獎，10日舉行頒獎典禮。

「歡迎民眾到仁愛鄉遊憩，買最好喝的高山茶，與親朋好友共享。」林明溱說，南投縣有8大茶區，種植面積、產量居全台之冠，其中仁愛鄉高山茶聞名國際，茶香味醇別具風味，尤以冬茶為最，近年因疫情，加上兩岸關係急凍，大陸禁止台灣茶葉進口，茶葉滯銷嚴重影響茶農生計，待兩岸破冰，重新打通銷路管道，解決滯銷問題，待疫情趨緩不排除到大陸辦展售會。

許淑華稱讚仁愛鄉農會輔導茶業產銷成績亮麗，培養許多青農，未來她將健全青農體質及各項補助方案外，也會加強茶葉及各項農產行銷，創造更好的銷售佳績。感概近年觀光客緊縮，加上大陸緊縮台灣茶葉進口政策，無疑是雪上加霜，為了農民生計，年初以來，即與縣府攜手，積極透過各種管道與大陸密切聯繫嘗試打開通路，未來上任後將持續努力，帶領農民破冰，讓南投茶葉及農產順利銷往大陸。