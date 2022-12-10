台灣在新冠肺炎疫情期間受國際捐助大批疫苗，中華民國國民外交協會台南市會10日舉辦感恩活動，透過民間國際社團力量，率先邀請美國、日本、波蘭3國外交使節遊台南，展現台灣知恩圖報的感情，台南市長黃偉哲晚間將當面致謝國際伸援台灣。

台灣經歷3年的新冠肺炎疫情，去年全台大缺疫苗時，美國、日本、立陶宛、斯洛伐克、捷克與波蘭等6個國家陸續贈送大量疫苗讓台灣度過難關，根據外交部統計，美國共援助台灣400萬劑疫苗、日本捐贈420萬4000劑疫苗、立陶宛贈25萬5900劑疫苗、斯洛伐克贈16萬劑疫苗、捷克贈3萬劑疫苗。

如今疫情逐漸解封，國民外交協會台南市會首度以民間社團角色，邀請這些國家使節到台南市參訪，表達台南市民感謝國際友邦適時伸援。

經連繫後有美國在台協會高雄分處長黃東偉、日本台灣交流協會高雄事務所掌小野一彥與波蘭台北辦事處副處長Lukasz Weremiuk共3國使節出席2天1夜的感恩之旅，外交部派科長楊子毅陪同，首站抵達台灣首廟天壇參拜。

中華民國國民外交協會台南分會長鄭清泉表示，台南市會率先各縣市首度邀請友邦使節，表達台灣民眾有情義、知恩圖報的立場。波蘭使節表示，其實台灣先贈送波蘭100萬片口罩，波蘭回贈疫苗只是彼此表達友好的態度。

3國使節參觀廟宇並用餐，下午到黑面琵鷺展示館欣賞台南野鳥，國民外交協會晚間在台南晶英酒店頒發感謝狀，台南市文化局5人管絃樂團將演奏4國民謠，台南市長黃偉哲將當面致謝。

外國使節預計11日安排各國使節暢遊白河大仙寺，到關子嶺泡湯，之後搭高鐵返回北部。