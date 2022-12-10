繼聯準會在11月2日又大升3碼之後，迄今約一個半月的時間，美國房貸已從歷史高點7%左右開始下降，股市止跌上揚，美企債券殖利率也下降，在在顯示即使聯準會即使要以升息的手段，跟位居40年高位的當地通膨抗戰，金融市場之前的波動似乎已回歸平靜。

市場大都預估聯準會14日會降低所調升的利率幅度，大概只會升0.5%，美國聯邦基金利率也將會來到4.25%到4.5%範圍。過去4次會議時，聯準會每一次都升息3碼，也就是75個基本點，這種調高利率的方式足以影響到經濟成長。

至於下周調高利率幅度較小，也可視為聯準會停止升息周期，且離終端利率愈來愈近的一種跡象。主席鮑爾曾說過，包括聯邦準備銀行行長們都不想實施過度緊縮政策。因此，也讓金融市場震盪趨於平穩。

鮑爾與其它聯準會專家其實都一再表示，升息循環還沒結束，除非看到美國通膨指數從目前6%左右有降下來，且確實往2%目標價位移動，此波升息動作應該才會告一段落。

紐約梅隆銀行投資管理公司（BNY Mellon Investment Management）認為，對於寬鬆的金融環境，聯準會目前看起來不像之前在夏季時那麼憂心，而當時才剛開始要準備升息。

預計聯準會在14日會重申，會把對政策利率的限制維持在一段時間內，除此之外，鮑爾應該不會再發表其它言論，聯準會也要給自己一點轉圜餘地，所以話不會說的太死。

11月底鮑爾曾表示，美國政策利率可能要調升到部分政策制定人士預估的4.6%，還要再高一點。市場也預測，預定發表對經濟成長最新看法的聯準會，14日還可能說，2024年以前都不會看到降息。

若通膨數據或勞動力報告或將比預估來得較低時，聯準會應該就比較不會再大力調升利率，甚至可能會停止升息。但也不排除美國勞動市場緊縮，進而推升薪資上揚，通膨也跟著再漲，至少鮑爾沒否認過此點。

舊金山聯邦準備銀行最近有份研究報告，針對聯準會前瞻指引以及縮減自己資產負債表所造成的影響性。結論是，目前正實施的貨幣政策，要比聯邦基金利率所帶來的效應，實際上更加緊縮。明年經濟與勞動市場可能因此疲弱，不過通膨壓力卻可望趨緩。

牛津經濟研究院（Oxford Economics）認為，聯準會希望金融市場要更緊縮一點，故可以讓經濟成長踩煞車以及拉低物價，但失業率可能會增加，這也是升息力抗通膨的另一個副作用。

再來看美國房貸方面，自住的平均30年固定利率，已從去年同期3%左右，狂升至10月7%以上，最近一周又降至約6.3%。至於風險最高的美國公司債殖利率，已從10月中旬9.6%左右降至約8.6%。奇怪的是，緊縮政策造成景氣趨緩，當地失業率卻可一直保持在3.7%低檔區。

在聯準會一直強力升息下，光是調升的利率就差不多有4%，市場臆測，聯準會將比夏天時，更願意不再繼續實施更強烈的緊縮政策。聯準會也曾預估過，目前貸款成本愈墊愈高，對整體經濟的影響性可能會要一段時間才會顯現。