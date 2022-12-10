交往7年的好男人竟然是愛約砲的渣男！一名人妻崩潰表示，日前意外發現老公手機裡有不明女子傳來訊息，她直覺兩人關係不單純，最後靠著LINE的「預覽」及「隱藏聊天室」功能，發現老公長期有海量的偷情對象，即使老公哭著下跪道歉，這名人妻還是不曉得這段婚姻是否該繼續走下去。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，和老公愛情長跑7年，目前才剛新婚3個月，雖然相處模式像老夫老妻但感情融洽，平時並不會特別檢查對方的訊息，不料日前她無意間拿老公手機查詢天氣時，驚見有陌生女子傳來訊息：「最近要見面嗎？」

這段訊息讓原PO直覺有異，避免讓訊息「已讀」，她長按對話框，用預覽方式查看先前的對話內容，沒想到對話記錄竟一片空白，就連和別人的聊天室裡面都沒有任何出軌的端倪，原PO這下越想越不對勁，決定從「設定」的列表中查看隱藏聊天室。

才點進隱藏聊天室，原PO的心就涼了一半，「發現滿滿都是我不認識的女生，一個一個解開隱藏，大概有8成都是不正當的聊天，或是約砲記錄」，原來，老公從2020年就開始偷吃，甚至到今年初都有記錄，各種鹹濕的對話內容讓原PO邊看邊發抖。

事後，原PO的老公發現紙包不住火，直接當場下跪認錯，直說：「這些都是以前的事，最後一次就是今年初，跟那些人完全沒有感情」，並表示自己早就收心。但對此原PO完全無法接受，不曉得曾經讓她信任的好男人，究竟背地裡還做了多少荒唐事，直說：「連他哭著道歉的樣子我都覺得好噁心」。不過原PO也猶豫，究竟是否該結束這段感情？

貼文曝光後，引來不少網友回應，「這種事只有0次和無數次」、「簡單講，交往期間都在約了，難道去戶政事務所登記完，大腦就突然開啟聖人模式？」、「真相很醜陋、很殘忍、很讓人心痛，願妳有足夠的智慧與勇氣渡過這一關」、「我是婚前就檢查過了，確認未來老公一切乾淨才簽結婚證書，但如果我跟妳處在同樣位置，我會離婚」、「放過他是對不起自己，建議妳放過自己」。