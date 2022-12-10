今年很有機會舉起大力神盃的「森巴軍團」巴西，卻連續2屆敗倒在8強階段，事實上他們本是先取得領先的一方，巴西只要再撐過15分鐘便能收下比賽，無奈延長賽下半場遭到克羅埃西亞扳平，讓內馬（Neymar）怒譙隊友：「你根本沒有必要進攻。」

巴西在延長賽取得寶貴的1球領先後，隨後換上後腰弗瑞德（Fred）及邊後衛桑德羅（Alex Sandro）加強防守，考慮到沒有太多進攻手段的克羅埃西亞，情勢也倒向了「森巴軍團」這一方，不過年輕氣盛的鋒線群不願收手，替補上陣的安東尼（Antony）數度強壓對方後衛，試圖增添保險分殺死比賽。

這就讓最後一搏的克羅埃西亞找到機會，完成逼平巴西的使命，這波進攻可以發現，克羅埃西亞投入了5位攻擊手，巴西只留下3人防守（桑德羅站位靠前無法及時回防），證明了1球領先的巴西確實仍想壓出去進攻，這也不能怪內馬發脾氣指責隊友。

“Não tem necessidade de vocês subirem. Tá 1x0 e faltam 5 minutos”. É Neymar, seus companheiros não te ajudaram hoje. Sempre vão viver na sua sombra. #neymarjr #copadomundo #fifaworldcup #brasil pic.twitter.com/KeuM9pCJDQ — Marcio Spimpolo (@spimpolo) December 10, 2022

比賽最終只能靠PK賽決定勝負，巴西在前4點當中錯失2次進球機會，排在第5點的內馬連上陣的機會都沒有，眼睜睜看著球隊遭到淘汰，讓他辛苦為巴西掙得的那一顆精彩進球，全是白費力氣了。