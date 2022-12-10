味全龍外野手董秉軒過去學生時期曾打過3次關懷盃，這次是他首次以球星身分回饋原鄉棒球，這次他擔任三星國小監場人員，在場邊看球時也勾起他過去打關懷盃的回憶，他透露，當時自己還要過「大師兄」林智勝的簽名，還與教練張泰山合照過，沒想到現在成為隊友。

董秉軒出身宜蘭寒溪部落，今天與堂弟董子恩一起擔任母校三星國小的監場，「我記得我打過3次，2次國中1次國小，還記得國小的第一場比賽就是關懷盃，那時候從李凱威（當時就讀鼓岩國小）手上敲出我生涯首安，印象超深刻。」

重回關懷盃、看著三星小學弟在紅土賽場上拚戰，董秉軒也讓他想到自己小學時期，「那時候打球很緊張，因為教練都很兇，但也練就我們的抗壓性。」三星陣中董郁恒是他的表弟。

董秉軒透露，之前來關懷盃比賽時最期待就是看到職棒球員，當時最欣賞林智勝跟林智平，「我還有在關懷盃跟泰山教練拍過照，後來到味全後我還拿照片給他看，他說：『原來這是你喔？』，結果現在變成我的教練，覺得很酷！」

事實上，董秉軒一開始並不是打棒球，就讀蘇澳國小時因為身高高被籃球隊教練拉去打籃球，當時還跟高國豪兄弟他們當隊友，後來到轉學到三星才開始打棒球。有回到部落時會跟著爸爸一起上山打獵，雖然現在自己比較少去打獵了，但還是會跟著家人一起去，「打獵算是原住民的文化之一，還是會去走走。」

味全龍董秉軒（後排右）與富邦悍將董子恩（後排左）擔任母校三星國小監場。（陳怡誠攝）