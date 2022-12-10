隨著疫情的趨緩，大家紛紛開始安排旅行，只希望自己的身心靈能夠得已放鬆，《旺好運》命理專欄中分享方位開運法，透過各個方位不同意義和角度、來判斷凶吉，並了解自己適合的大吉方位前往旅行就能讓運勢大開，帶來新氣象。

另外也提醒，以自己的住家為基準點，前往可以開運的角度方位、距離需超過一百公里以上之處，維持至少三至四天時間以上的旅行，就有機會讓一整年的運勢變得超旺。

【各方位開運法】

●東方：有夢想實現、帶來希望，有助於提升學習運與人際關係。

●西方：多往大自然的山川河流去，可提升財運、幫助戀愛成功。

●南方：會變得更有名氣，擁有全新的未來。

●北方：可以消除煩惱，感情方面有進一步發展。

●東南方：社交活動變多，個人形象變好，有助於愛情開運。

●東北方：有助轉換工作環境，事業運、財運大開。

●西南方：多往田園、草原等郊外踏青，可提升事業運。

●西北方：多往廟宇、神社、佛寺等進香，可提升貴人運。