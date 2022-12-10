台灣「羽球一姐」戴資穎今天在世羽聯（BWF）年終總決賽再戰大陸女將何冰嬌，小戴一掃小組賽對戰吞敗陰影，以21比18、21比14復仇成功，距離個人第4座年終賽女單后冠只差一步，明與日本好手山口茜爭冠。山口茜昨以21比10、21比19擊敗另一位大陸好手陳雨菲。

這是戴資穎生涯第6次闖入年終總決賽冠軍戰，除了2013、2019年兩度屈居亞軍，其餘3次都抱回冠軍，最近一次是去年初擊敗西班牙好手馬琳（Carolina Marín），拿下2020年年終賽女單冠軍。

小戴最近對何冰嬌吞下2連敗，包括本次年終總決賽小組賽首戰，以兩個19比21吞敗。所幸小戴隨後連勝泰國的伊瑟儂（Ratchanok Intanon）、布莎南（Busanan Ongbumrungpan），仍以分組第2晉級女單4強，並在抽籤後再度對上何冰嬌，爭奪決賽門票。

戴資穎於年終賽4強直落2擊退何冰嬌，生涯第6度挺進冠軍戰。（美聯社）

開賽後戴資穎狀態不錯，取得7比4領先，雖被何冰嬌追成7平，但小戴連續擋下兩次殺球後，突放小球讓對手飛撲也救不到球，順勢拉出5比0強攻。接著小戴四角拉吊讓對手跑動，造成何冰嬌多次擊球過長出界，保持穩定領先。

小戴18比14領先時一次背身反拍回擊，球竟像長眼睛一般飛到斜線對角最深處，讓何冰嬌望球興嘆。首局小戴先逼出4個局點，何冰嬌雖然追回兩個，但最後自己回擊過長出界且挑戰失敗，仍讓小戴先聲奪人。

次局戴資穎打得不順，以5比11落後，但技術暫停後如有神助，連拿5分追到1分差。雙方戰成12平時，何冰嬌一次擊球觸網犯規，成為該局分水嶺，小戴愈打愈順，一次網前反拍瀟灑勾球過網得分，順勢拉開差距，最後逼出7個賽末點，以直落2勝出，也將兩人的對戰成績拉開到11勝4敗。