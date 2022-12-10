準台北市長蔣萬安近來小內閣人事不順利，台北市前副市長黃珊珊今舉行感恩見面會，被問到給蔣萬安什麼建議，她表示，台北市有很多不錯的制度，包括遴選制、i-Voting都可以用，「我沒有什麼意見，希望台北市政不要停滯就好」。
而台北市長柯文哲卸任前悠遊卡公司突然上櫃，議員簡舒培批評是給蔣萬安設局？黃珊珊回應，任何公司上興櫃都是為了擴大更多業務，興櫃不會是一天決定，一定有經過董事會相關程序，議員不應該不知道公司治理有公司治理的程序，而不是一個市長可以做決定的。
準台北市長蔣萬安近來小內閣人事不順利，台北市前副市長黃珊珊今舉行感恩見面會，被問到給蔣萬安什麼建議，她表示，台北市有很多不錯的制度，包括遴選制、i-Voting都可以用，「我沒有什麼意見，希望台北市政不要停滯就好」。
而台北市長柯文哲卸任前悠遊卡公司突然上櫃，議員簡舒培批評是給蔣萬安設局？黃珊珊回應，任何公司上興櫃都是為了擴大更多業務，興櫃不會是一天決定，一定有經過董事會相關程序，議員不應該不知道公司治理有公司治理的程序，而不是一個市長可以做決定的。
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