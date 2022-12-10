2022年淘寶天貓雙12年終盛典開跑，為提供台灣消費者更有感、更方便的購物體驗，天貓淘寶海外台灣站宣布攜手7-ELEVEN，首度於台灣獨家推出「超商退貨服務」，支援24小時全天候退貨，提供台灣消費者全面升級的物流體驗、售後服務及優惠權益。

經濟部最新統計，2022年上半年台灣的便利商店實體門市已突破1.3萬家，門市密度為全球第二高，顯現台灣消費者對於超商的倚賴和喜愛程度。有鑑於此，天貓淘寶首度攜手7-ELEVEN獨家推出「超商退」服務，自12月23日起，即可透過6,500家7-ELEVEN超商輕鬆退貨。

淘寶天貓不斷為消費者推出豐富多元的品牌與商品供消費者選擇，雙12更有千萬件商品任消費者選擇、滿人民幣249元更可享跨境段免運到家。天貓淘寶海外台灣站為台灣消費者推出「本地退」後，此次服務再次升級為台灣消費者提供24小時超商退貨服務，讓消費者能輕鬆享受跨境購物。

天貓淘寶海外台灣總經理劉慧娟表示，跨境電商的多元商品選項深受消費者喜愛，然而退貨的繁雜處理方式及昂貴的物流費用，時常使消費者卻步。根據我們觀察多元商品和優惠折扣或許能吸引消費者購物，但是服務才是真正讓消費者留在平台上的關鍵。此次攜手7-ELEVEN在台灣推出超商退服務，除了升級購物體驗外，更希望能透過與台灣在地夥伴的合作擴大生態圈，更滿足消費者的售後體驗。