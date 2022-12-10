自2003年以來，日本有100多家公司退出了國防領域，尤其一些國防工業的主要公司陸陸續續退出市場，小從槍械大至飛機、船艦，出售的出售還有直接收掉不做的，為了因應這樣的窘境，日本防衛省可能會在下一財政年度的預算編列中要求為促進日本的國防工業增加預算。

據軍事專業媒體《歐洲安全與防務》（European Security & Defence）8日報導，為了保持和加強國內的國防生產和技術基礎，日本防衛省將調查引入一個適當評估企業成本和利潤的機制，以及與加強產業網絡安全、促進企業繼承、促進國防設備轉讓，以及保持和改善國防專用技術有關的舉措。

Nikkei points out a critical issue of Japan's defence industry: the culture of "patience" dragging down the development of Japan's defence industry - we cannot expect companies to be "patient" to sustain an unprofitable business. https://t.co/FGZTMYgNmN — Mariko Togashi / 富樫真理子 (@TogashiMariko) November 29, 2022

為了增加國防工業的銷售，還將進行項目可行性研究，公共和私營部門將共同確定夥伴國家的潛在需求並提出設備轉讓建議。鑒於已經離開該行業的製造商的數量，這種回應似乎是非常需要的。

島津製作所（Shimadzu）是為自衛隊提供主要飛機電氣設備和部件的一級製造商，今年將退出國防工業，而該公司，生產了大量的軍事項目，包括空調設備、駕駛艙顯示器和C-2貨機和P-1巡邏機的飛行控制系統。

同樣萱場工業株式會社（KYB）今年2月宣佈他們退出飛機業務，但是，該公司的產品包括飛機的執行器（actuators）、閥門、機輪和制動器。

上述兩家公司都為日本航空自衛隊（JASDF）的P-1、C-2、US-2以及許可證授權國內生產的F-15J戰鬥機開發並提供零部件。防衛省預計，由於飛機維修和供應商變化導致的規格變化，採購和運營成本將上升。

除此之外，更早之前在航空領域方面，2005年日本玻璃巨擎艾杰旭（AGC株式会社）也將其飛機艙蓋業務賣給了機身部件專家藤原電機製作所（Fujiwara）。橫濱橡膠（Yokohoma）已經在2009年退出了戰鬥機輪胎，同年，住友電氣工業公司（Sumitomo Electric Industries）在F-2戰鬥機生產結束後，停止了為國防部開發和生產飛機雷達罩和燃料箱。該公司還表示，未來不會再參與戰鬥機的國內特許生產（授權生產）項目。

在2020年，大賽璐（Daicel）決定退出彈射椅和炸藥等國防相關業務，而橫河電機（Yokogawa）也在2021年將其飛機和坦克的液晶顯示器業務出售給沖電氣工業（OKI）。

這些飛機相關供應商的退出，給英國和日本正在聯合開發的下一代戰鬥機蒙上了巨大的陰影。

🇬🇧🤝🇯🇵🤝🇮🇹



UK, Japan and Italy have agreed to launch the Global Combat Air Programme to develop a future fighter jet.



1️⃣ Entering service from 2035

2️⃣ Combining defence industry expertise

3️⃣ Creating high-skilled jobs in the UK and partner countries



👉 https://t.co/oUNNdClgl7 pic.twitter.com/HdUvUqp28k — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 9, 2022

在購買和飛行飛機的成本方面，也沒有幫助日本到日本節省成本。目前的情況是，日本航空自衛隊的日本國造的飛機在採購和維護成本，已經比同類的海外飛機貴了許多倍。

例如，日本航空自衛隊川崎C-2的每飛行小時成本（CPFH）約為274萬日元（新台幣61萬6114元），而美國空軍（USAF）C-130J的每飛行小時成本約為61.8萬日元（新台幣13萬8962元），再拿全球霸王C-17的每飛行小時成本151萬日元（新台幣33萬9537元）來比較，日本國造的C-2的CPFH大約是美國C-130J的4.4倍，甚至比全球霸王C-17還高上1.8倍。

當涉及到每噸有效載荷的CPFH時，這種差距也許更加明顯。日本航空自衛隊C-2的有效載荷為26噸，每噸有效載荷的成本為105,000日元（新台幣23610元），比美國空軍C-103J最大20噸有效載荷的30,000日元（新台幣6745元）大約高3.5倍，比美國空軍C-17最大77噸有效載荷的19,597日元（新台幣4406元）大約高了5.3倍之譜。

這種趨勢也蔓延到每架飛機的生命週期成本（LCC）上。日本航空自衛隊的C-2的生命週期成本約為635億日元（約新台幣142.7億元），而美國空軍的C-130J只有94億日元（近新台幣21.1億元），C-17為349億日元（約新台幣78.4億元），而現在，隨著日本製造商陸續退出國防領域，這些已經很高的採購和維護成本預計將進一步增加。

除了航空領域之外，類似的退出情況也發生在其他軍種領域。小松製作所（Komatsu）決定在2019年停止開發和生產新的裝甲車。此後不久，在2021年初，又宣佈了兩個引人注目的退出，住友重工（Sumitomo Heavy Industries）退出了機槍製造，三井物產控股（Mitsui E&S）同意將其海軍艦艇部門出售給三菱重工（Mitsubishi）。

一個關鍵的問題是，日本主要製造商的防務部門的銷售數字很低，這意味著一但其業務規模下降，它們就無法維持運營。出於這個原因，無利可圖的業務往往被賣給其他公司，但也有很多公司就直接完全停止運營的情況。

在後一種情況下，日本國防部的反應是驚慌失措，因為如果不採取一些措施來阻止產業能量消失，那個整個設計和製造部門可能會枯萎和消失，使日本變的更依賴外國進口。