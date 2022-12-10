隨著冷氣團報到，許多民眾都想吃鍋暖暖身子，但一餐下來整體熱量很容易爆表，滿足口腹之慾後免不了發胖。對此，營養師彭逸珊分享6招可以安心吃鍋又不怕發福的飲食訣竅，包括選擇清爽湯底、多吃蔬菜，優先選擇低脂肉類等。

營養師彭逸珊在臉書粉專發文整理了6招吃鍋秘訣，在喝熱湯暖暖身子之際，又不擔心攝取過多油脂熱量：

▍選擇清爽湯底

可以選擇像昆布湯、番茄蔬菜湯或味噌湯底，會比濃郁的牛奶鍋、麻辣鍋底熱量更低、更無負擔。

▍蔬菜吃到飽

鴻禧菇、高麗菜、大陸妹、茼蒿等都很適合加入火鍋，熱量低又有飽足感。

▍低脂肉類優先選

避免油花過多的肉類，例如魚片、蛤蜊、蝦子、牡蠣等海鮮，或是雞肉、豬肉都是不錯的選擇。

▍新鮮醬料搭配

減少使用沙茶醬，改用天然辛香料代替。例如蒜頭、蘿蔔泥、蔥花、洋蔥等食材，加入醬油和些許醋調味。

▍減少食用火鍋料

火鍋料小小一個熱量等於一大碗蔬菜，建議酌量食用，解饞即可。

▍少喝火鍋湯

尤其在煮肉之後會有很多油脂留在鍋中，建議少喝為妙。若要喝可以在煮肉之前先盛一碗，避免喝到過多油脂。